Sniper Elite V2 Remastered - recensione

(Di lunedì 13 maggio 2019) La seriecalca il palcoscenico videoludico ormai dal lontano 2005 e da allora costituisce un'alternativa ben più che apprezzabile a serie più blasonate, come quelle firmate Ubisoft e Tom Clancy. In particolare, la seconda iterazione della serie,V2 è il primo titolo ad aver introdotto la kill cam, ovvero la moviola con visuale a raggi X sul proiettile che penetra i nemici in caso di colpo mortale. Si tratta di una feature molto discussa per quanto è cruenta (e onestamente gratuita), ma è anche una di quelle aggiunte capaci di caratterizzare un prodotto profondamente rendendolo altamente spettacolare e, in fondo, divertente.Il gioco originale vi metteva nei panni di un cecchino dietro le linee tedesche e il V2 del titolo faceva riferimento ai missili omonimi che i nazisti svilupparono (e usarono, soprattutto contro le città inglesi); questi missili erano una ...

