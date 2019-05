Roma, abusi in stabile abbandonato

Violenza sessuale e lesioni personali. Con questa accusa i carabinieri della StazioneSan Pietro hanno fermato un cittadino romeno, di 47 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. L'uomo avrebbe molestato pesantemente e ferito una 50enne polacca, anche lei senza fissa dimora, nella corte interna di unoin disuso, in via delle Fornaci, dove solitamente si rifugiano i clochard per trascorrere la notte.Alla donna i medici hanno diagnosticato lesioni guaribili in 15 giorni.(Di lunedì 13 maggio 2019)