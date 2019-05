Professoressa bacia un suo alunno sedendosi sulle sue ginocchia | licenziata

ilfattoquotidiano

Attualità La storia arriva dalla scuola britannica di Merchant Taylor e ha come protagonista un'insegnante, Rachel Clint. La 30enne è stata filmata e fotografata mentre, visibilmente ubriaca,va un suosedendosuedurante un viaggio in treno. Gli altri passeggeri, studenti compresi, avevano ripreso tutto. Ascoltata durante una prima udienza disciplinare, Clint era stata autorizzata a mantenere il posto di lavoro. Secondo quanto riportato dalla Bbc, infatti, durante la prima udienza disciplinare la ...

