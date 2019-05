Motomondiale | GP Francia 2019 | orari del week-end | programmazione tv su Sky e TV8

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il lungo tour europeo del calendario prosegue nel prossimo fine settimana con il Gran Premio di, quinta tappa delin programma da venerdì 17 a domenica 19 maggio sul circuito di Le Mans. I migliori interpreti del motociclismo globale si daranno battaglia su uno dei tracciati più antichi e affascinanti del panorama attuale in una gara che si profila più incerta del solito. Il favorito principale sarà anche in questa occasione lo spagnolo Marc Marquez, ma il suo dominio potrebbe essere seriamente messo in discussione dalle Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci e dalla pattuglia delle Yamaha, storicamente molto efficaci sulla posta transalpina. In tre delle ultime quattro edizioni ha trionfato la casa di Iwata, che cercherà di sbloccarsi in questa stagione con Valentino Rossi e Maverick Vinales a caccia di un successo fondamentale per rilanciarsi in ottica ...

