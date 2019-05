Maltempo | Cia Emilia-Romagna | “Difficile quantificare i danni all’agricoltura”

Maltempo : disagi alla circolazione stradale nella provincia di Reggio Emilia : Qualche disagio, ma nessuna limitazione alla circolazione, anche oggi sulle strade provinciali reggiane, in seguito all’ondata di Maltempo che si è abbattuta sull’Emilia-Romagna nelle ultime ore. Lo rende noto la provincia di Reggio Emilia specificando che due frane storiche si sono riattivate sulla Strada provinciale 103 nei pressi del centro abitato di Taviano, a Ramiseto di Ventasso, e sulla Sp 8 a Toano, nei pressi di via ...

Maltempo Emilia-Romagna : allerta piene nel Ravennate - Ronco e Savio sorvegliati speciali : allerta piene in Emilia–Romagna: i fiumi sono sorvegliati speciali a Modena, nel Cesenate, ed anche nel Ravennate. A causa delle intense piogge di ieri diversi corsi d’acqua hanno superato i livelli idrometrici. Il Ronco ha raggiunto la soglia arancione, mentre Savio, Montone e Lamone sono in soglia rossa. Nelle prossime ore, rende noto il Comune di Ravenna, sono previste piene importanti. Monitorati in particolare il Savio e il ...

Maltempo - due persone morte nel Bresciano : Una nuova ondata di Maltempo si è abbattuta sull'Italia nelle ultime ore e le regioni del Nord del Paese sono state le più colpite. Due persone sono rimaste uccise ad Urago d'Oglio, in provincia di Brescia, dopo esser state travolte da alcuni alberi crollati a causa del forte vento.Si tratta di due cittadini romeni di 40 anni, due pescatori che si trovavano sulla riva dell'Oglio per una battuta di pesca quando sono stati ...

Maltempo - due morti nel bresciano : pescatori travolti da un albero : Due uomini hanno perso la vita in provincia di Brescia, precisamente a Urago d'Oglio. Le due vittime, secondo quanto accertato da una prima ricostruzione dell'accaduto, molto probabilmente sono state travolte da alcuni alberi di alto fusto, improvvisamente crollati a causa del cattivo tempo che a partire dalla serata di ieri, sabato 11 maggio, si è abbattuto su gran parte del territorio bresciano. Si tratta di due pescatori quarantenni, entrambi ...

Maltempo Lombardia : tecnico Enel schiacciato contro barriera di ferro : Un tecnico dell’Enel, che stava riparando un guasto causato dal Maltempo, è stato trasportato in elisoccorso in ospedale a Bergamo e ricoverato in gravi condizioni: il 47enne stava cercando di riparare un guasto causato dalla tempesta quando è rimasto schiacciato contro una barriera di ferro. L’incidente è avvenuto a Bratto (Bergamo) dove stava scaricando dei generatori da un camion: uno di questi è scivolato dal mezzo e lo ha ...

Maltempo nel Bresciano : due morti : Stefano Damiano Le vittime sono state travolte da un albero caduto. Si tratta di due fratelli, cittadini romeni di 48 e 42 anni Ancora vittime a causa del Maltempo. A Urago d'Oglio, piccolo comune nel Bresciano, due fratelli di origini romene di 48 e 42 anni, sono stati travolti dalla caduta di un albero mentre stavano pescando. A lanciare l'allarme è stato un terzo uomo, anche lui di origini romene, che ha assistito alla scena ...

