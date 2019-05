Made in Sud | Fatima Trotta a Blogo | In questa edizione ci siamo giocati tutto

blogo

(Di lunedì 13 maggio 2019) Carismatica, versatile, elegante, bella:ha dimostrato, stagione dopo stagione, le sue qualità di attrice e intrattenitrice nelle vesti non facili di (effettiva) capo-comico diin Sud. Guida per i conduttori che le sono stati affiancati negli anni, capoclasse rispettata di una numerosa squadra di cabarettisti e attori billanti, laè apparsa particolarmente entusiasta di13esimadiin Sud, la nona trasmessa da Rai 2: un'particolare e non solo per gli ascolti, che hanno spinto la rete a prolungarla di tre settimane, ma anche per l'energia e la ritrovata armonia nel gruppo e sul palco. "Ciin! È stato un anno particolare per l'atmosfera che si è respirata, per la nuova conduzione con Stefano De Martino e Biagio Izzo. È un'che sicuramente tutti ci porteremo dietro... Ci ha ...

