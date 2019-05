huffingtonpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) Essilore Delfin hanno firmato un accordo per risolvere le problematiche di governance. Leonardo Dele Hubert Sagnières, si legge in una nota, hanno delegato alcuni poteri a Francesco Milleri e Laurent Vacherot. Tutte le controversie in corso sono revocate, compreso l’arbitrato di Delfin e Valoptec ritirerà la sua proposta di deliberazione aggiuntiva e voterà contro le rimanenti proposte per la nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.L’accordo pone fine a ogni controversia tra ie il patron diprima dell’assemblea del 16 maggio. Il cda “ha supportato e approvato all’unanimità l’accordo - sottolinea una nota - volto a rendere il gruppo immediatamente operativo in modo più efficiente ed efficace”.La governance basata sui ‘pari poteri’, prevista ...

HuffPostItalia : Luxottica: pace fatta tra Del Vecchio e i francesi - lamescolanza : #EssilorLuxottica, pace sulla governance tra Del Vecchio e i francesi - Lettera43 : ULTIMA ORA Pace fatta tra #Essilor e #Luxottica: Del Vecchio ritira la richiesta di arbitrato. -