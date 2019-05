Lega ancora contro il Tg1 | Salvini dal palco di Legnano | “Dice fesserie che non

Volley - play-off SuperLega 2019 FINALE. Ancora loro - un anno dopo : Perugia e Civitanova si giocano lo scudetto alla bella : Stessa spiaggia, stesso mare, stesso Palasport, stesso copione. La Sir Safety Perugia e la Lube Civitanova per il secondo anno consecutivo si giocano lo scudetto al Pala Barton a gara-5. Lo scorso anno vinse Perugia con un secco 3-0 e, guardando i precedenti della serie, si scopre che non è un risultato a caso. Perugia è all’ultimo atto della stagione, gioca nel suo “bunker”, diventato inespugnabile nei play-off da due anni a ...

Riforme a metà - rissa continua M5S-Lega Cosa è stato fatto e cosa ancora è da fare : A quasi un anno dalla nascita dell’esecutivo gialloverde reddito di cittadinanza e quota 100 alla prova dei risultati. Scontro sulle infrastrutture. Il nodo della prossima manovra

Sondaggi elettorali Index : Europee - Lega ancora giù - bene Pd e M5S : Sondaggi elettorali Index: Europee, Lega ancora giù, bene Pd e M5S I battibecchi continui tra Lega e Movimento 5 Stelle sono un mero teatrino elettorale per accaparrarsi più voti possibili in vista delle Europee del 26 maggio. A sostenerlo è il 44,5% degli italiani in un Sondaggio Index per Piazza Pulita. Solo il 32,4% ritiene che questo litigio permanente possa alla fine portare ad una rottura definitiva tra le parti in gioco. Il 15,6% è ...

Sondaggi Emg per Agorà : Lega stabile - cresce ancora il M5S - cala il Partito Democratico : Esaminando l'ultimo Sondaggio politico dell'istituto Emg Acqua per il talk show politico Agorà, in onda tutte le mattine su Rai Tre e condotto da Serena Bortone, emergerebbero alcune novità da prendere in considerazione. Precisiamo che la seguente rilevazione elettorale è stata effettuata mediante panel telematico su un campione rappresentativo e stratificato di 1642 soggetti, tutti maggiorenni e tutti residenti sul territorio nazionale, in un ...

Siri e il ko della Lega in CdmOra Salvini è ancora più isolato : La Lega non poteva permettersi la figuraccia delle dimissioni (o lo faceva subito o ormai era troppo tardi) e ovviamente il M5S non poteva rivedere una posizione presa con coerenza e determinazione fin dal primo giorno dello scoppio del caso Segui su affaritaliani.it

ESCLUSIVA Amb. Pontesilli - Nigeria - : "La corruzione è un cancro che fomenta burocrazia - nepotismo e settarismo. Diffusa ancora l'ilLegalità ... : La corruzione, qui Diffusa e incontenibile, è un cancro che fomenta burocrazia, nepotismo, settarismo e impedisce al Paese e all'economia di esprimere appieno le proprie potenzialità. La lotta alla ...

Sondaggi elettorali Swg : Lega ancora giù - bene il M5S : Sondaggi elettorali Swg: Lega ancora giù, bene il M5S Secondo il 61% degli italiani il governo giallo verde cadrà subito dopo le Europee o al massimo entro il 2020. Si abbassa invece al 39% la quota di chi crede che questo esecutivo durerà fino alla fine della legislatura. Aumentano quindi i fatalisti, quelli che danno ormai per scontato un divorzio tra le due forze che compongono la maggioranza di governo. E’ questa ...

Padova e Carpi retrocedono in Lega Pro. Il Livorno spera ancora nella salvezza : E' il pomeriggio delle due retrocessioni, con una giornata di anticipo. Il Padova si fa rimontare per tre volte, anche allo scadere, e anche il Carpi scende aritmeticamente, con Castori aveva ...

Serie B - Padova e Carpi retrocedono in Lega Pro. Il Livorno spera ancora nella salvezza : E' il pomeriggio delle due retrocessioni, con una giornata di anticipo. Il Padova si fa rimontare per tre volte, anche allo scadere, e anche il Carpi scende aritmeticamente, con Castori aveva ...

Moto2 - GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Lorenzo Baldassarri vince ancora e allunga nel Mondiale! Marini 8° - BuLega 9° : Lorenzo Baldassarri trionfa anche a Jerez de la Frontera e va in fuga nel Mondiale di Moto2 grazie al terzo successo stagionale su quattro gare disputate. Il marchigiano del Team Flexbox HP 40 ha bissato la vittoria della passata edizione con una condotta di gara esemplare, rimediando ad un inizio di fine settimana travagliato con grande carattere e consapevolezza nei propri mezzi. Il nostro portacolori ha regolato di 0.359 lo spagnolo Jorge ...

Di Maio attacca ancora la Lega : «Province? Chi le vuole trovi un altro alleato. Siri si dimetta» : Luigi Di Maio torna ad attaccare la Lega durante la presentazione del programma europeo del M5s tornando sul tema delle dimissioni di Siri. «Sulla questione morale il M5S non arretra....

Sondaggi elettorali - Lega ancora in crescita (al 32 - 2%) - i Cinque Stelle perdono quota : Secondo il Sondaggio Emg Acqua la Lega di Salvini cresce in una settimana dello 0,9%. In calo il Movimento Cinque Stelle: il 22,9% degli intervistati ha risposto che voterebbe per il partito di Di Maio, percentuale in discesa dello 0,2% rispetto alla rilevazione di una settimana fa. Il Pd insegue i pentastellati, con il 21,9%.

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : cresce ancora la Lega di Matteo Salvini - perde consensi Luigi Di Maio : La Lega cresce ancora mentre il Movimento 5 stelle perde di nuovo consensi. In vista delle elezioni europee, insomma il partito di Matteo Salvini registra il 32,2 per cento di voti (quasi un punto percentuale in più rispetto a settimana scorsa) mentre il Movimento di Luigi Di Maio scende al 22,9 per

Bankitalia - cdm nomina Panetta direttore generale e Pantalone prefetta di Roma Lega : ‘Ok su Autonomia’. M5s : ‘Ancora no’ : Fabio Panetta nuovo direttore generale. Luigi Signorini confermato nel direttorio, nel quale entrano l’ex ragioniere dello Stato Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli, ex country manager di Barclays Italia e vicepresidente esecutivo e presidente del comitato di remunerazione e nomine di A2A SpA. Il consiglio dei ministri ha dato via libera alle nomine per il direttorio di Bankitalia, confermando i nomi indicati da palazzo Koch lo scorso 28 ...