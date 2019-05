espresso.repubblica

(Di lunedì 13 maggio 2019) La crisi climatica, il movimento di Greta Thunberg, la debolezza della politica. Parla l’ex ministro francese Nicolas Hulot che ha detto no a Macron. E pensa all’Eliseo

blogLinkes : 'Le nostre democrazie non sono attrezzate per rispondere ai problemi del futuro' - alcinx : “La violazione più drammatica del principio di #uguaglianza, in entrambe le sue dimensioni, è oggi, indubbiamente,… - GiulioTerzi : #ElezioniEuropee #CyberInformationWarfare Necessario grande impegno di Governi,politici,media,società civile per co… -