Le città ' self service' immaginate da Casaleggio 

(Di lunedì 13 maggio 2019) Al primo giorno del tour nazionale Rousseau City Lab, Davide Casaleggio ha tenuto un intervento intitolato "Lenella rete", esponendo alcune sue idee sulledel futuro. A partire dal bilancio partecipato dei comuni. "Oggi a Parigi oltre centomila persone decidono come si spende il 5 per cento del budget cittadino. Succede a New York, a Helsinki, a Barcellona, perché non deve succedere anche nelle nostre? In alcuneamministrate dal M5S - ha proseguito - si sta sperimentando". "Il bilancio partecipativo è solo uno degli strumenti che possono essere messi a disposizione dei cittadini. I dati della- ha aggiunto - devono essere a disposizione dei cittadini: quando succede un evento gli abitanti devono esserne consapevoli. Non può essere, ad esempio, nascosto da un sindaco che viene sversato qualcosa nei propri fiumi. Deve essere dichiarato ...

