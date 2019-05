Il virus Wannacry è ancora in giro e 1 | 7 milioni di computer sono a rischio

wired

(Di lunedì 13 maggio 2019) Schermata che informa l’utente dell’infezione del(screenshot del programma)ormai già passati due anni dalla diffusione globale di uno dei ransomware più potenti della storia,, ma quasi duediesposti a un possibile attacco.ha infettato centinaia di migliaia diin oltre 150 paesi neldi poche ore nel 2017, sequestrando i file degli utenti e richiedendo un riscatto in criptovaluta per sbloccarli. I ricercatori della sicurezza all’epoca siresi subito conto che il malware si stava diffondendo come un worm informatico, attraverso ie la rete, utilizzando il protocollo Smb di Window. Gli hacker dietro all’attaccoriusciti a diffondere il malware sfruttando degli exploit, cioè degli strumenti software che sfruttano le vulnerabilità per agevolare l’accesso a determinati ...

