Caso Palermo | playoff di B a rischio rinvio

Playoff Serie B 2019 : tabellone - calendario - programma - orari e tv. Rischio rinvio per il Caso Palermo? : Il 17 maggio dovrebbero incominciare i Playoff promozione della Serie B ma c’è il serio Rischio di un rinvio. Il Palermo, infatti, è attualmente sotto osservazione da parte della Procura Federale e c’è la possibilità che il club siciliano, terzo nella classifica finale del campionato, venga retrocesso automaticamente in Serie C a causa di quattro bilanci consecutivi falsati. I rosanero sono già ammessi alle semifinali dei Playoff ma ...

PLAYOFF E PROMOZIONE SERIE B 2019/ Chi nel tabellone per la Serie A? Il Caso Palermo : PLAYOFF Serie B 2019: ecco chi troverà posto nel tabellone finale della lotta PROMOZIONE in Serie A al termine della 38e ultima giornata di campionato.

Caso Palermo : chiesta la retrocessione in Serie C e la radiazione per Zamparini : Caso Palermo: sono state rese note le richieste del procuratore federale della Figc, Giuseppe Pecoraro Ultimo posto in classifica con retrocessione in Serie C. E questa la richiesta nei confronti del Palermo fatta dal procuratore federale della Figc, Giuseppe Pecoraro, nel processo davanti al Tribunale federale nazionale per presunto illecito amministrativo da parte del club rosanero. Nel corso del procedimento e stata accolta la richiesta ...