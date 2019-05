liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Roma, 13 mag. (AdnKronos) - Il Direttivo di Fi in Lombardia, riunito oggi a Milano, ha votato all’unanimità i due commissari per il coordinamento provinciale di Varese e per il cittadino di Milano. “A Varese -ha detto spiegato Mariastella, coordinatrice regionale del partito in Lombardia -an

TV7Benevento : Appalti: Gelmini, 'garantisti ma inflessibili con chi sbaglia'... - TV7Benevento : Appalti: Gelmini, 'Fi a testa alta con Caliendo e Rossello'... - romi_andrio : RT @fisco24_info: Appalti, indagini su consulenza a società Lara Comi : I pm: 'Caianiello in costante contatto con l'eurodeputata e Gelmin… -