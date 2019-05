Angelo Forgione | “I risultati sono indiscutubili ADL dovrebbe cambiare…”

forzazzurri

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il giornalista e scrittoreha snocciolato, a Canale 21, alcune percentuali in merito all’era De Laurentiis, confrontandole con la storia della SSC Napoli.ammette che Napoli è sì una piazza particolare e motiva il mancato amore tra tifosi ed ADL: “Non dobbiamo negare che come Roma e Firenza, siamo in una piazza particolare. Stiamo perdendo cultura calcistica, molti siabituati a queste posizioni di classifica ma va ricordato che è solo la ottava volta nella storia azzurra che si arriva secondi. La metà delle volte con ADL alla presidenza. Il 73% delle stagioni sotto la sua guida sichiuse a podio, mentre in precedenza solo nel 23% dei casi. Tutto ciò al tifoso non basta più, il carattere ingestibile e privo di napoletanità del presidente impedisce che nasca l’idillio. Bisogna fare un distinguo tra il personaggio ed il ...

