Valanga Farage | sarebbe al 34% | più di Labour e Tory messi insieme

(Di domenica 12 maggio 2019) Non più una vittoria elettorale, ma una: i numeri dei sondaggi assumono i connotati del boom per il nuovo Brexit Party di Nigel, in vista delle Europee del 23 maggio. E gettano nello sconforto i due maggiori partiti britannici - i laburisti di Jeremy Corbyn, ma soprattutto i conservatori della premier-anatra zoppa Theresa May - non senza destare qualche moto di panico a Bruxelles.Venuta alla luce un paio di mesi fa con la pretesa post-ideologica di aggirare la tradizionale divisione destra-sinistra, l’ultima creazione dell’euroscetticismo d’oltremanica viene indicata adesso - almeno a credere alla rilevazione aggiornata condotta dall’istituto Opinum per conto dell’Observer, il domenicale del progressista Guardian - a uno strabiliante 34% di consensi: addirittura più dinel contesto del voto ...

