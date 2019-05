Tito Stagno a Che tempo che fa | carriera | biografia e sbarco sulla Luna

“Che tempo che fa” – Ventinovesima puntata del 12 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Francesco Gabbani - Iva Zanicchi - Carlo Calenda - Saviano - Tito Stagno.. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventinovesima puntata del 12 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Francesco Gabbani , Iva Zanicchi , ...

Sbarco sulla Luna - il giornalista Tito Stagno : “Non ci andrei mai - odio viaggiare. Marte? Io non ci credo molto” : La Nasa non solo punta a tornare sulla Luna ma vuole anche raggiungere Marte. E vorrebbe che fosse una donna la prima a metterci piede. Mentre l’esplorazione spaziale si prepara a un nuovo passo, gli occhi italiani ancora brillano per un’altra prima volta. Quella del 21 luglio 1969, quando cinquant’anni fa l’Uomo lasciò la sua impronta sulla Luna. Neil Armstrong e Buzz Aldrin divennero indiscusse icone mondiali ma per più di trenta milioni di ...