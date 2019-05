Petizione per Mimmo Lucano degli studenti e delle studentesse di Lettere e Filosofia

Giro d’Italia 2019 – Rivali tosti e comPetizione brutale - Dumoulin non si lascia intimidire : “per nulla preoccupato” : Tom Dumoulin pronto a far bene al Giro d’Italia 2019: l’olandese della Sunweb non si dice preoccupato ma è consapevole dell’alto livello della competizione e dei suoi Rivali Il conto alla rovescia sta per terminare: sabato inizia ufficialmente l’edizione 102 del Giro d’Italia. Tanti i campioni che saranno al via a Bologna e che si sfideranno per le strade italiane per alzare al cielo, il prossimo due giugno, ...

Dazi - Coldiretti : al via Petizione per salvare l’olio dalla scure di Trump : E’ partita la prima petizione per chiedere al Dipartimento USA al commercio estero (USTR) di escludere l’olio d’oliva europeo dalla lista di prodotti su cui pende la scure dei Dazi “punitivi” voluti dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che la North American Olive Oil Association (NAOOA) ha avviato l’iniziativa “Non tassate la nostra salute” che può essere sottoscritta ...

Vela – GC32 Racing Tour 2019 : altri top team confermati per la comPetizione : altri top team confermati per il GC32 Racing Tour 2019. Fra gli oltre dieci equipaggi che si affronteranno per il GC32 Racing Tour 2019 ci saranno due team di alto profilo Dopo una lunga esperienza nelle Extreme Sailing Series, sia Alinghi che Red Bull Sailing team si sono uniti al circuito GC32 Racing Tour, oggi sola serie di regate riservate ai catamarani volanti GC32. Alinghi di Ernesto Bertarelli è conosciuto per essere il team che si ...

Liverpool - Petizione dei tifosi per chiedere la squalifica di Messi : Messi squalifica Liverpool – Lionel Messi è stato il grande protagonista della serata di Champions League del Barcellona, che grazie anche a due reti dell’argentino ha sconfitto il Liverpool nella semifinale di andata della competizione. Proprio Messi, nelle ultime ore, è al centro di una petizione dei tifosi del Liverpool che starebbero tentando di far […] L'articolo Liverpool, petizione dei tifosi per chiedere la squalifica di ...

Volleyball Nations League – Blengini ha scelto i 30 azzurri convocati per la comPetizione : I 30 azzurri per la Volleyball Nations League: Blengini ha diramato i convocati della Nazionale italiana maschile di pallavolo ll commissario Tecnico della Nazionale Maschile Gianlorenzo Blengini ha diramato la convocazione degli atleti che disputeranno la Volleyball Nations League 2019. La lista è composta da 30 giocatori che verranno ridotti a 25 il 21 maggio in base ai regolamenti FIVB. Per ogni week end di gara, poi, il CT sceglierà 14 ...

Macron taglia l'italiano nelle scuole : Petizione per fargli cambiare idea - già 7.500 firme : 'La storia della Francia e quella dell'Italia - sottolineano i firmatari, tra cui numerose personalità del mondo accademico - sono strettamente legate da moltissimo tempo, e l'amicizia franco-...

Mario Ottoveggio : La Petizione 'Se volo voto' - 20 mila firme per Birgi : Mario Ottoveggio, tra i promotori della petizione 'Se volo... voto', per l'aeroporto di Trapani Birgi, quante firme sono state raccolte? Tra Marsala e Trapani circa 20 mila firme. Stiamo cercando di ...

Assolutamente penoso! La maestra commenta il compito ... una Petizione per licenziarla : Il papà rimasto scioccato quando ha visto il commento della maestra sul compito di matematica di suo figlio. Al punto da mettere in piedi una petizione per licenziare la donna. La storia la racconta il Daily Mail, arriva dalla Pennsylvania ed è quella di Chris Piland e di suo figlio Kamdyn che, tornato a casa dopo un qualunque giorno di scuola, ha mostrato al padre un compito nel quale avrebbe dovuto svolgere 60 sottrazioni in pochi minuti.

Buco nero : in rete arriva una Petizione per intitolarlo a Chris Cornell : Forse in questi casi non c'è niente di più appropriato. La prima immagine del Buco nero è stata diffusa in rete e molti fan dei Soundgarden, la band che ha scritto non a caso Black Hole Sun, chiedono che esso venga intitolato al cantante della band Chris Cornell, venuto a mancare nel maggio del 2017. La petizione Sul web si chiede dunque di intitolare il Buco nero a Chris Cornell, autore del celebre brano Black Hole Sun. Non è passato troppo ...

Fifa eNations Cup : nuova comPetizione per squadre. Segui la diretta! : La Fifa, la federazione calcistica internazionale ha annunciato nelle scorse settimane la Fifa eNations Cup, altra tappa delle Fifa 19 Global Series, il percorso che porterà in estate alla Fifa eWorld Cup, il vero e proprio mondiale di Fifa 19 Questa competizione va ad affiancarsi alla Fifa eWorld Cup, il mondiale per club e prevede […] L'articolo Fifa eNations Cup: nuova competizione per squadre. Segui la diretta! proviene da I Migliori ...

Olanda - in Parlamento arriva una Petizione per rendere illegale la prostituzione : Quanto c’è di concreto nella notizia che la prostituzione, in Olanda, potrebbe presto diventare reato? Di concreto c’è poco. Sicuramente “Ik ben onbetaalbaar”, la campagna di comunicazione di cui la stampa di mezzo mondo sta parlando; ci sono 40mila firme raccolte dall’associazione Exxpose, un’organizzazione giovanile che si propone di fermare il mercato della prostituzione punendo i clienti e c’è una delle due formazioni cristiane ...