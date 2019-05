Perugia | fermato tunisino | avrebbe già dovuto trovarsi in carcere

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019) Federico Garau Sul pusher straniero pendeva già una condanna di un anno e 6 mesi di reclusione per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad un provvedimento di custodia cautelare detentiva richiesto dal gip per un altro reato di droga È stato finalmenteuno spacciatorechegià da tempodietro le sbarre del. Condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, il 38enne nordafricano doveva scontare una pena pari ad un anno e 6 mesi di reclusione. Non solo. Sul soggetto pendeva anche un secondo provvedimento di custodia cautelare inrichiesta dal giudice per un altro reato connesso al traffico di droga. Riuscito in qualche modo ad evitare entrambe le disposizioni, per tutto questo tempo ilaveva continuato a delinquere, vendendo tranquillamente stupefacenti in ...

