Mongolia | coppia mangia rene crudo di marmotta | muore di peste bubbonica

(Di domenica 12 maggio 2019) Sono morti didopo averto undi. È accaduto a unamongola di 38 e 37 anni nel distretto di Bayan-Ölgij, all’estremo occidentale della, vicino al confine con Russia e Cina. La storia è stata raccontata dal Siberian Times, che ha spiegato come siano immediatamente scattate le misure di prevenzione con una quarantena imposta nell’intera regione.re la carne cruda diè un‘usanza ritenuta salutare in, anche se le autorità da tempo sconsigliano la pratica perché il roditore rappresenta un veicolo della Yersinia pestis, il batterio della. Il periodo di osservazione è terminato in questi giorni, anche se resta il monitoraggio per 158 turisti europei e statunitensi che potrebbero essere entrate in contatto diretto o indiretto con la. Appartenenti alla locale minoranza kazaka, i due 30enni ...

