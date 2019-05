Mongolia | coppia mangia carne cruda di marmotta e muore di peste bubbonica

Blastingnews

(Di domenica 12 maggio 2019) Credevano di regalarsi forza, salute e longevitàndodie invece sono morte di, malattia che affligge l'umanità da millenni e che non ha smesso di incutere paura. E' accaduto nella provincia del Bayan-Ölgij, posto fuori dal mondo, all'estremità occidentale della, al confine con Russia e Cina. Le vittime sono un marito 38enne e una moglie 37enne che, oltretutto, era in stato interessante. Il decesso è avvenuto lo scorso 1 maggio: a darne notizia, ripresa da agenzie di stampa e quotidiani occidentali, sono state fonti locali e il sito online del giornale Siberian Times. Nella regione è stata imposta una quarantena di sei giorni per un rischio di contagio....

