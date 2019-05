huffingtonpost

(Di domenica 12 maggio 2019) Sul decreto sicurezza bis Matteo Salvini rilancia: laè pronta, ci aspettiamo venga inserito nel prossimo consiglio dei ministri, dicono i suoi dopo l’intervista del vicepremier a ‘Mezz’ora in più’. Luigi Di Maio risponde: “Il dl sicurezza 2 ancora parla di fermare le partenze, senza affrontare il tema dei 90 o 500mila che sono in Italia. Invece di fare il decreto per iniziativa elettorale, lavoriamoci qualche settimana, mettiamo i soldi per fare accordi con gli Stati di partenza e facciamo accordi per i rimpatri”. E’ lo scontro elettorale trae M5s delle prossime due settimane, le ultime prima del voto europeo. Per il dopo voto intanto, spunta il nome di EnzoMilanesi, comeitaliano nella prossima legislatura europea.“Tutto quello che c’è nel contratto io lo rispetto. Tutto quello ...

egidioCA : RT @HuffPostItalia: Moavero commissario Ue va bene a M5s e anche alla Lega - HuffPostItalia : Moavero commissario Ue va bene a M5s e anche alla Lega - Affaritaliani : Moavero commissario europeo? Il ministro degli esteri ci prova -