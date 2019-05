Migranti | fonti Chigi | rimpatri competenza Salvini ma pronti supporto

Migranti - per negare l’asilo il giudice deve provare l’assenza di pericolo nel Paese di provenienza. Non bastano fonti generiche : La bocciatura della richiesta d’asilo per i Migranti da parte dei giudici non può basarsi su “generiche fonti internazionali” che attestano l’assenza di conflitti nei Paesi di provenienza di chi chiede di rimanere in Italia perché in patria la sua vita è a rischio. A stabilirlo è stata la Cassazione esortando i magistrati a evitare “formule stereotipate” e a “specificare sulla scorta di quali fonti” ...