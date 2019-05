Il morbillo nel mondo

Vaccini - epidemie di morbillo nel mondo : sotto accusa il calo delle immunizzazioni : Era solo il 2000 quando gli Stati Uniti furono dichiarati ‘morbillo free’. Ora gli Usa, insieme ad altri Paesi in tutto il mondo, stanno sperimentando una recrudescenza della malattia, una serie di epidemie dovute al calo della copertura vaccinale. Senza una rinnovata attenzione all’importanza della vaccinazione contro il morbillo, la malattia potrebbe riaffacciarsi a pieno ritmo in tutto il pianeta. Il monito arriva dagli ...

morbillo - un caso sospetto in un asilo nel Ravennate e altri sei a Parma : Un sospetto caso di Morbillo è stato registrato in una scuola dell'infanzia di Faenza, in provincia di Ravenna. L'Ausl Romagna ha chiesto alle famiglie degli altri bimbi che frequentano l'istituto di anticipare, nel caso non lo abbiano già fatto, il secondo richiamo del vaccino contro il virus. Sei sospetti casi di Morbillo anche a Parma: si tratta di ragazzi di età compresa tra 22 e 29 anni.Continua a leggere

morbillo - allarme Oms : i casi sono triplicati nel mondo nel 2019 : Che cos'è il Morbillo?Come si trasmette?Quali sono i sintomiQuali sono le complicazioniQuale è la terapiaQuali sono i test da fare per la diagnosi?Serve il ricovero?Il vaccinoCentododicimila casi. Un anno fa erano 28mila. A calcolare la percentuale di crescita si arriva al 300%. I casi di Morbillo sono triplicati nel mondo nel primo trimestre 2019 rispetto all’anno precedente. È l’Organizzazione mondiale per la sanità a raccontare con i ...

morbillo - l’Oms : “+300% di casi nel mondo nel primo trimestre 2019” : Continuano ad aumentare nel mondo i casi di Morbillo. Secondo l’ultimo report dell’Organizzazione mondiale della sanità, con i dati preliminari relativi al primo trimestre 2019, i casi di Morbillo sono cresciuti del 300% nel mondo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Con un trend in aumento negli ultimi due anni. Se i dati attuali sono ancora parziali, l’Oms segnala come dall’inizio dell’anno in ...

Emergenza morbillo : altri 8 casi nella contea Westchester - a New York : altri otto bambini sono stati contagiati dal morbillo a Westchester, New York. Lo hanno annunciato i funzionari della contea, spiegando che alcuni di loro potrebbero aver contratto la malattia durante una visita a Brooklyn. L’epidemia si è infatti diffusa dopo il picco dei casi nella contea di Rockland e a Williamsburg, Brooklyn, in particolare all’interno della comunità ebraica ortodossa. Sei dei bambini che si sono ammalati sono ...

Epidemia di morbillo nello Stato di New York : la contea di Rockland dichiara lo stato di emergenza : nello stato di New York, la contea di Rockland ha dichiarato lo stato di emergenza per un’Epidemia di morbillo e ha vietato ai bambini non vaccinati di frequentare gli spazi pubblici per 30 giorni: sono stati confermati 153 casi. Quella della contea di Rockland segue altre epidemie registrate nello stato di Washington, in California, Texas ed Illinois. Il tasso di vaccinazioni è in calo negli USA: molti genitori non vaccinano i figli per ...