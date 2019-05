Upfront 2019-20 ABC | ordinate For Life e United We Fall

blogo

(Di sabato 11 maggio 2019) Update 11 Maggio ABC ordina due serie prodotte da Sony, con cui già collabora per The Goldbergs e Schooled (entrambe rinnovate secondo il creatore Adam Goldberg), si tratta del drama Forprodotto da 50 Cent e della comedy multi-cameraWe.Tra gli altri pilot rimasti sembra che ABC non dovrebbe ordinare altre comedy mentre tra i drama dovrebbe essere ordinata The Baker and the Beauty prodotta da Universal. Secondo alcune fonti USA ABC starebbe pensando di prendere Emergence prodotto da ABC Studios ma per NBC che non l'ha (ancora) ordinato). Inoltre la serie revival di New York Undercover non si farà e Universal, che produce con ABC Studios, proverà a proporla altrove, stessa sorte anche per l'altro sequel-revival NYPD Blue che però resterà in casa ABC ma sarà rigirata e valutata in seguito. Sarà rigirato anche il pilot di Heart ofun drama ispirato alle ...

