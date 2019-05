Ultim'ora | violento maltempo in Lombardia | due morti nel bresciano

Ultim'ora : vasto fronte temporalesco sta attraversando il nord - potenti grandinate : Come ampiamente previsto nei giorni scorsi e nel bollettino mattutino, un vasto fronte freddo appartenente ad una saccatura d'aria nord atlantica ha raggiunto il nord Italia dove è entrata in...

Ultimo : Il nuovo album “Colpa delle favole” ancora al primo posto delle classifiche FIMI : È partito il 27 aprile il “Colpa delle FAVOLE TOUR” tutto sold out con 300.000 biglietti venduti ad oggi si chiuderà con “La Favola”, il 4 luglioallo Stadio Olimpico Venerdì 10 maggio – Il nuovo album di Ultimo “Colpa delle favole” (Honiro, distribuzione Believe), già certificato disco di platino, è al #1 della classifica ufficiale FIMI/GfK, dove mantiene la prima posizione da ben cinque settimane consecutive. Nel giorno dell’uscita di ...

LIVE Serie B - Ultima giornata in DIRETTA : si porta in vantaggio il Lecce - che adesso assapora la Serie A! : Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata del Campionato italiano di calcio di Serie B. Mancano solo 90 minuti alla fine della stagione regolare e molti verdetti sono ancora in sospeso. La classifica attuale vede in testa il Brescia, che è già matematicamente promosso in Serie A, sarà invece bagarre tra Lecce e Palermo per il secondo posto, l’ultimo disponibile per la promozione DIRETTA. Le due squadre sono ...

Serie B oggi - orari e programma Ultima giornata. Come vedere le partite in tv e streaming. Il palinesto completo : Si gioca oggi l’ultima giornata del campionato di Serie B, che mette ancora in palio una moltitudine di verdetti, dalla promozione in Serie A a tutti gli altri verdetti che riguardano i playoff per salire nel massimo campionato. Sarà Lecce-Spezia la partita fondamentale: basta soltanto una vittoria ai pugliesi per prendersi il posto in Serie A. In alternativa, le speranze sono riposte in uno stop del Palermo, impegnato contro il ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 11 Maggio 2019 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Lievi scosse nella notte sull'Appennino centro-settentrionale, precisamente nel maceratese e nel modenese. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Pensioni Ultima ora : rivalutazione “Tridico mente sapendo di mentire” : Pensioni ultima ora: rivalutazione “Tridico mente sapendo di mentire” Pensioni ultima ora: ad animare il dibattito è la rivalutazione degli assegni Pensionistici. Il ricalcolo delle Pensioni segue l’applicazione del nuovo calcolo degli assegni secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019 in riferimento alla perequazione che ha come obiettivo la tutela del potere d’acquisto dei pensionati. Gli assegni sono erogati in base ai ...

Ultimi sondaggi elettorali - elezioni europee 2019 : chi vincerà - i dati finali : Ultimi sondaggi elettorali, elezioni europee 2019: chi vincerà, i dati finali Dalla mezzanotte di oggi – venerdì 10 maggio 2019 – scatta il divieto di pubblicare sondaggi in vista del voto per l’Europarlamento; ecco cosa dicono le ultime rilevazioni degli istituti quando mancano giusto due settimane alle prossime elezioni europee. Ultimi sondaggi elettorali: Lega in calo ma sempre in testa Secondo praticamente tutti i ...

Calciomercato - Hazard : 'A Baku l'Ultima col Chelsea? Non lo so ancora - ma darò tutto' : Tra la finale di Europa League e l'addio al Chelsea: il momento di Eden Hazard è da copertina. Il fenomeno belga, autore del rigore decisivo nella semifinale di ritorno contro l'Eintracht Francoforte, ...

Rinnovo Allegri - Ultimissima : la tripla richiesta del tecnico - ora Agnelli medita! : Rinnovo Allegri- Come evidenziato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Massimiliano Allegri sarebbe pronto a dire sì alla Juventus, ma solamente dinanzi ad alcuni ritocchi importanti in vista del futuro. Come evidenziato da diverse testate giornalistiche, l’attuale tecnico bianconero avrebbe chiesto un ritocco dell’ingaggio da circa 10 milioni di euro stagionali contro i 7,5 attuali. […] More

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 10 Maggio 2019 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore decisamente tranquille nel sottosuolo italiano. Nella notte rilevata solo una debole scossa nel maceratese. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Cva - la maggioranza ha deciso : sarà quotata. Ma l'Ultima parola spetterà alla popolazione Aosta - Approvata la risoluzione della maggioranza ... : ... ma una prova di serietà politica, di consapevolezza amministrativa". Parole che scatenano la reazione dell'opposizione. "Per due giorni e mezzo ci avete negato gli approfondimenti che chiedevamo e ...

Pensioni Ultima ora : ricalcolo e tagli giugno - partono i ricorsi Cida : Pensioni ultima ora: ricalcolo e tagli giugno, partono i ricorsi Cida Pensioni ultima ora: il via ai tagli delle cosiddette Pensioni d’oro voluto dal governo e annunciato dall’Inps in partenza a giugno 2019 continua a scatenare reazioni. Vediamo prima nel dettaglio in cosa consisteranno i tagli e chi sarà interessato. Pensioni ultima ora, tagli e aliquote per cosiddette Pensioni d’oro L’Inps ha informato che “a ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 9 Maggio 2019 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Scossa moderata nella notte avvertita sul Friuli Venezia Giulia, ma con epicentro in Slovenia. Rilevata una lieve scossa anche alle pendici dell'Etna. Altrove nulla...

Pensioni Ultime notizie : Quota 100 - Marattin “Riforma Fornero ancora c’è” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Marattin “Riforma Fornero ancora c’è” Il governo giallo-verde, appena insediatosi al governo, ha messo in cima alle priorità, tra le altre cose, lo smantellamento della riforma Fornero. Il primo step è stato Quota 100, misura partita originariamente con altri propositi, alla fine si è tradotta in una sorta di pensione anticipata per chi avesse maturato 62 anni di età e 38 anni di contributi. Non una Quota ...