Napoli | Ospina sarà riscattato | i dettagli

Napoli - il futuro di Ospina è un rebus : Arrivederci o addio? David Ospina ha salutato il Napoli per tornare in Colombia, gravi motivi personali,, ma il suo futuro è ancora incerto: difficile, sottolinea Il Corriere dello Sport , che il portiere arrivi alle 25 presenze da 45' l'una minime per far scattare il riscatto automatico dall' Arsenal , a questo punto la palla passa ad Ancelotti e De Laurentiis.

Napoli - Ospina ai saluti : “non so se ci rivedremo” : Napoli, il portiere colombiano Ospina ai saluti con il club partenopeo: il riscatto automatico non scatterà Il Napoli ed Ospina sono destinati a separarsi. Il portiere ha ricevuto un permesso per recarsi in Colombia prima della fine del campionato per motivi familiari, anche se mancano due presenze al riscatto automatico del suo cartellino. Il Napoli evidentemente non ha intenzione di trattenere Ospina, vista l’esplosione di Meret ...

Ospina vola in Colombia - potrebbe non arrivare alle 26 presenze nel Napoli : Il Napoli ha concesso un permesso per motivi familiari al portiere David Ospina. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il portiere sarebbe in viaggio per la Colombia. Il problema nasce per Ancelotti che non avrà il calciatore a disposizione. Il portiere deve raggiungere le 26 presenze ufficiali per fare in modo che scatti automaticamente il riscatto dall’Arsenal per 4 milioni di euro, secondo una clausola presente nel suo ...

Ospina vola Colombia - potrebbe non arrivare alle 26 presenze nel Napoli : Il Napoli ha concesso un permesso per motivi familiari al portiere David Ospina. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il portiere sarebbe in viaggio per la Colombia. Il problema nasce per Ancelotti che non avrà il calciatore a disposizione. Il portiere deve raggiungere le 26 presenze ufficiali per fare in modo che scatti automaticamente il riscatto dall’Arsenal per 4 milioni di euro, secondo una clausola presente nel suo ...

RepNa : due gare e Ospina diventerà ufficialmente del Napoli : A David Ospina, che ha giocato in azzurro 24 partite, ne servono solo altre due per diventare ufficialmente un giocatore del Napoli. Il riscatto è vicino, come ricorda Repubblica Napoli. Affinché ciò accada occorre che Ospina venga schierato in campo per almeno un tempo. Resta dunque fuori dal conteggio la partita contro l’Udinese, perché il portiere è rimasto in campo solo 44 minuti a causa del colpo alla testa che lo costrinse al ...

VIDEO – Frosinone-Napoli - spinta fuori luogo di Gori su Ospina : a palla fuori - il portiere viene catapultato oltre i cartelloni pubblicitari! : Gori spinta fuori misura su Ospina Frosinone-Napoli durante un’azione di gioco, Gori spinge inutilmente Ospina: la palla era già fuori, ma Gori lancia il portiere azzurro letteralmente oltre i cartelloni pubblicitari, facendolo finire sulla parte in cemento. Fortunatamente nulla di grave per Ospina solo dolore per la caduta. VIDEO Potrebbe interessare Luperto, è il tuo momento. Parola di Carlo ...

Napoli-Atalanta - Ospina amaro : "Partita strana - dovevamo chiuderla prima" : Ruotano i portieri, ma non cambia il risultato: da dieci partite il Napoli prende gol. Una striscia negativa che però difficilmente può essere imputata a chi sta in porta. Ospina sta per maturare le ...

Napoli - Adidas diventa sponsor di Verdi - Younes - Hysaj e Ospina : Dopo la partnership avviata lo scorso anno con Lorenzo Insigne, Adidas diventa sponsor tecnico di Simone Verdi, Amin Younes, David Ospina, Elseid Hysaj. Come commenta Irene Larcher, Sr. Director Brand Activation Adidas, “Siamo molto contenti di accogliere altri quattro talenti del Napoli nel nostro team di atleti. Il football rimane una delle categorie più strategiche […] L'articolo Napoli, Adidas diventa sponsor di Verdi, Younes, Hysaj e ...

Napoli-Genoa : convocati Insigne - Ospina - Ghoulam : Carlo Ancelotti ha diramato l’elenco dei convocati per Napoli-Genoa in programma domani sera alle 20.30 I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Chiriches, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi, Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Younes. Spiccano i ritorni di Ospina, Ghoulam e Insigne che però non dovrebbe giocare dal primo minuto L'articolo Napoli-Genoa: convocati ...

Convocati Empoli-Napoli : out Insigne e Ospina (ci sono Mertens e Hysaj) : Ancora assenti Albiol e Ghoulam Il Napoli ha reso noti i Convocati per la partita di domani sera a Empoli. E ancora una volta sono assenti Insigne e Ospina, oltre a Ghoulam e Albiol. In lista due giovani della Primavera: Gaetano e Zedadka. Meret, Karnezis, D’Andrea, Malcuit, Koulibaly, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Zedadka, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi, Callejon, Ounas, Mertens, Younes, Milik, Gaetano. L'articolo Convocati ...

Napoli - il padre di Ospina : “David vorrebbe restare anche da non titolare” : Intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Live, Hernan Ospina, padre di David, ha parlato del futuro del portiere del Napoli partendo dallo spaventoso incidente avuto nel corso del match contro l’Udinese: “Non pensavamo un incidente come accaduto a David e soprattutto con quella conseguenza. Abbiamo avuto grande paura guardando l’episodio in tv”. LEGGI anche: Calciomercato Napoli, De […] L'articolo Napoli, il padre ...

Napoli - Ospina a Castel Volturno per salutare i compagni : Prima la grande paura, ma adesso è tornato il sereno in casa Napoli . Momenti di tensione per gli azzurri dopo che nell'ultima partita di campionato contro l'Udinese il portiere David Ospina era stato ...

Repubblica e il caso Ospina : “non è stata una stagione facile per lo staff medico del Napoli“ : Il lancio della spugna nel pugilato Tutto è bene quel che finisce bene. Ospina è a casa, si può cominciare a pensare serenamente al futuro. L’edizione napoletana di Repubblica torna però su quel che è accaduto domenica sera. Paragona quel che è accaduto a un classico caso di boxe, “quando il pugile suonato (e dunque non nelle condizioni di ragionare in maniera autonoma e con lucidità) viene salvato dal suo angolo con il lancio della ...

Napoli - Ospina tranquillizza tutti : “grazie a Dio adesso sto bene” : David Ospina fortunatamente sta meglio dopo il duro colpo subito durante la gara tra il suo Napoli e l’Udinese “Voglio ringraziare con tutto il cuore le persone che sono state in ansia per la mia salute, adesso sto bene, di nuovo a casa con la mia famiglia, ho bisogno di riposo e al più presto con l’aiuto di Dio e la preghiera di tutti tornerò più forte di prima grazie“. Il portiere del Napoli David Ospina è tornato a ...