Giro d’Italia | Roglic fa il vuoto | Vincenzo Nibali terzo

ilfogliettone

(Di sabato 11 maggio 2019) Lo sloveno, capitano della Jumbo Visma, Primozha vinto la prima tappa deld'Italia, la cronometro individuale di Bologna di 8 km con ascesa a San Luca. 12'54" il tempo conclusivo, ad una media di 37.209 km/h. Per lui arriva anche la Maglia Rosa di leader della classifica generale. Il britannico Simon Yates secondo a 19". Eccellente.Il corridore della Bahrain-Merida stupisce tutti e trova la terza piazza, con una prova contro il tempo gestita al meglio, con gran costanza, senza praticamente mai alzarsi sui pedali. Quarto Miguel Angel Lopez, quinto Tom Dumoulin. Lo sloveno ha percorso gli 8 chilometri del percorso, buona parte in salita, nel tempo di 12 minuti e 54 secondi. A 19 secondi Yates che ha precedutodi 4 secondi. A 28 secondi dal vincitore Lopez e Dumoulin. Tra gli altri possibili protagonisti della Corsa rosa, Bob Jungels a 46", ...

giroditalia : .@rogla is the first Maglia Rosa of the Giro d'Italia 2019! Stage win and Maglia Rosa! Bravo Primož! | @rogla è la… - giroditalia : This is what #Giro d’Italia Stage 1 ITT was all about. Welcome back Amore Infinito! | Ecco tutto quello che è succe… - giroditalia : The Giro d'Italia 2019 has started. Follow LIVE ?? -