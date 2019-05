Frosinone | il rapper Blind Laugh precipita e muore dal parcheggio multipiano

Blastingnews

(Di sabato 11 maggio 2019) Venerdì mattina stava parcheggiando la propria auto nell’autosilodi via Ciamarra a, quando si è improvvisamente trovata davanti ad un corpo esanime. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare: quel ragazzo era già morto da alcune ore, dopo un volo di circa 10-15 metri. Il giovane è infattito dall’alto e, molto probabilmente, da una rampa di scale all’interno del. Del caso si occupano i carabinieri del comando provinciale diche hanno immediatamente transennato la zona in cui è avvenuto il decesso mentre gli uomini della scientifica effettuavano sul posto tutti i rilievi necessari per chiarire cosa fosse accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: dall’incidente al suicidio senza tralasciare l’eventualità che il giovane sia stato spinto nel vuoto da qualcuno. La vittima era un giovane...

