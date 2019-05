Decreto sicurezza bis | Salvini | “Per me può andare in cdm anche settimana prossima Già

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) “Ilbis? Per me puòin cdm. Lo abbiamo già inoltrato a tutti gli altri ministeri. Quando gli altri ministeri rapidamente mi daranno le loro riflessioni, io sono pronto”. Lo ha detto il vicepremier Matteo, che a Milano ha incontrato gli elettori al mercato di viale Papinino dove hafirmato per la castrazione chimica L'articolobis,: “Per me puòin cdm. Già inoltrato ai ministeri” proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteosalvinimi : In arrivo il Decreto Sicurezza 2: ancora più fondi per le Forze dell’Ordine e per la sicurezza degli Italiani. Ecco… - LucaBizzarri : Quindi secondo il nuovo decreto sicurezza sarà Salvini a gestire i porti italiani e non più Toninelli. No, ‘spetta un attimo... - fattoquotidiano : Decreto Sicurezza bis, Di Maio: “Sono deluso, non c’è nulla sui rimpatri. Iniziativa per coprire caso Siri” -