Aggredito il fisico nucleare tetraplegico Fulvio Frisone | “E’ stata mia sorella”

(Di sabato 11 maggio 2019) Una delle due sue sorelle è entrata in casa con il marito, si è appartata con il fratello in camera e lo ha aggredisto colpendolo mentre il cognato lo minacciava verbalmente dicendo “io chiamo le Iene…”. A intervenire in sua difesa è stato il badante colombiano che ha confermato agli inquirenti la ricostruzione fatta per esporre denuncia. E’ stato lo stessoa ricostruire ai giornalisti la dinamica dell’accaduto. L’uomo,con una forte disabilità, ha raccontato tutto nel corso di un conferenza stampa tenuta nello studio del suo legale, l’avvocato Giuseppe Lipera. Il ricercatore ha anche ipotizzato una possibile causa dell’aggressione: “Tutto ciò – scrive nell’esposto – e’ accaduto perche’ mia sorella e’ inspiegabilmente convinta che io abbia maltrattato nostra madre, ...

