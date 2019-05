Tornano i tagli al cinque per mille | 9 milioni in meno

Manovra : Landini - ‘conti Governo non Tornano - no a taglio spesa’ : Palermo, 9 mag.(AdnKronos) - Le parole del ministro Giovanni Tria confermano che "i conti del Governo non tornano e che hanno semplicemente rinviato una Manovra che devono fare. Pensiamo che sia inaccettabile perché il taglio della spesa vuole dire tagliare sulla sanità, sulle pensioni, sulle questi

Scenica e il mondo del circo Tornano dal 10 maggio a Vittoria. I dettagli : Due mezzi assolutamente inusuali dunque, parcheggiati in Piazza del Popolo, che ospiteranno due imperdibili spettacoli di teatro di figura dedicati a tutta la famiglia, in programma dal 10 al 12 ...

Previsioni Meteo Maggio - rara irruzione artica in Europa fino al Mediterraneo : Tornano freddo - neve a bassa quota e gelate! [MAPPE e DETTAGLI] : Previsioni Meteo Maggio – Un’ondata di freddo artico di inizio Maggio davvero estrema e rara prenderà forma per gran parte d’Europa nel corso del weekend del 4-5 Maggio. Sul continente si formerà un modello potenzialmente pericoloso con una potente dorsale sull’area artica e sull’Atlantico, che determinerà un forte flusso meridionale di una massa d’aria molto fredda sull’Europa occidentale e centrale verso il sud del Mediterraneo e il ...

The Struts Tornano in Italia con due grandi concerti : date e dettagli : The Struts in concerto in Italia: due appuntamenti imperdibili a Modena e Roma Dopo il sold-out ai Magazzini Generali di Milano, The Struts tornano in Italia con due grandi nuovi concerti: il 25 maggio al VOX Club di Nonantola (Modena) e il 26 all’Orion di Roma (Ciampino). I biglietti per entrambi gli show saranno disponibili dalle ore 10.00 di mercoledì 27 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita ...