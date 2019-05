Rider | a Firenze i primi assunti a tempo indeterminato con le tutele del contratto

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) Il primo accordo in Italia che prevede l’assunzione adi alcunicon ilnazionale Merci, logistica e spedizioni e relativi diritti eè stato siglato con i sindacati da un’azienda della provincia di. “Iin organico, che si muovono in bici o scooter sulla base di direttive ricevute sullo smartphone, attualmente sono una ventina, presi dal bacino dei ciclofattorini fiorentini che lavoravano in città per le grandi piattaforme”, hanno fatto sapere le segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. “Ma nelle prossime settimane si dovrebbe arrivare, nei piani di azienda e sindacati, a 200. Nel frat, è già stata costituita la Rsa aziendale“. Ad assumere è stata Laconsegna srl, attiva ada due mesi nella consegna cibo a domicilio per conto di ristoranti, ...

