Nomadi | Fico con la sindaca Raggi ' Le istituzioni devono difendere i diritti Senza se e

repubblica

(Di venerdì 10 maggio 2019) Cronaca Tensioni Casal Bruciato per casa a rom, si indaga per istigazione a odio razziale Parole pronunciate, non a caso, a margine di un evento sull'educazione ambientale che si è svolto in ...

NewsMondo1 : Casal Bruciato, Roberto Fico con la Raggi: Ha fatto bene, il diritto va fatto rispettare - zazoomblog : Nomadi: Fico Raggi ha fatto bene - #Nomadi: #Raggi #fatto - lanuovasardegna : Nomadi: Fico, Raggi ha fatto bene - Pagina Nazionale. Quelle persone avevano diritto a una casa… -