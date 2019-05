Napoli | Ospina ai saluti | “non so se ci rivedremo”

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019), il portiere colombianoaicon il club partenopeo: il riscatto automatico non scatterà Iledsono destinati a separarsi. Il portiere ha ricevuto un permesso per recarsi in Colombia prima della fine del campionato per motivi familiari, anche se mancano due presenze al riscatto automatico del suo cartellino. Ilevidentemente non ha intenzione di trattenere, vista l’esplosione di Meret che sarà il primo portiere dalla prossima stagione. Dunqueha voluto salutare club e compagni: “Vado ragazzi, non so se ci vedremo“, ha rivelato il calciatore all’interno dello spogliatoio secondo il Corriere dello sport. Dunque le strade del colombiano e delsono destinate a separarsi.L'articoloai: “non so se ci rivedremo” SPORTFAIR.

Sport_Mediaset : #Ospina saluta il #Napoli: 'Non so se ci rivedremo'. Il portiere vola in Colombia per motivi familiari: al riscatt… - MondoNapoli : Il Corriere dello Sport rivela: 'Ospina ha lasciato Napoli'. Il motivo - - NCN_it : IL PORTIERE E' TORNATO IN COLOMBIA PER PROBLEMI FAMILIARI CLICCA QUI: -