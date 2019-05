Napoli | il futuro di Ospina è un rebus

Il Psg punta su Herrera. Il futuro di Allan per ora è al Napoli : Il futuro di Allan sembra essere quello di restare in azzurro. Almeno a leggere le indiscrezioni che trapelano da Mundo Deportivo che riporta il probabile svincolo a parametro zero del centrocampista spagnolo Ander Herrera (29 anni) dallo United in favore del Psg, con un contratto di 8 milioni a stagione. Il centrocampista di Bilbao andrebbe a sostituire Adrien Rabiot. Questa ipotesi farebbe tramontare la possibilità della partenza di Allan ...

Napoli - i tifosi che accusano Aurelio De Laurentiis dimenticano il passato e sopravvalutano il futuro : Il Napoli batte il Cagliari al 95’ grazie a un rigore di Insigne, blinda con tre giornate d’anticipo il secondo posto, festeggia la quarta qualificazione consecutiva alla Champions League. Davanti alla miseria di 16mila spettatori: quella che poteva essere la conclusione allegra di una stagione sotto le aspettative, diventa l’ennesimo momento di tensione, scontro, contestazione più o meno silenziosa. Ormai è guerra aperta fra Aurelio De ...

Enrico Fedele : “Ancelotti deve decidere il futuro del Napoli. Icardi? Sarebbe meglio…” : Enrico Fedele, giornalista, tramite Il Roma esprime il suo scetticismo sul progetto tecnico di Ancelotti. Ancelotti – Secondo il procuratore ieri sera in campo il Napoli era confuso e molto calciatori erano fuori ruolo. Guardiamo al futuro “Basta con le pagelle, anche perché non saprei proprio a chi dare la sufficienza. Purtroppo questa vittoria al fotofinish fa riflettere e mi lascia tanti dubbi sul futuro del Napoli. Anche ...

Angelo Carotenuto : «Napoli non è diversa - i tifosi sono frustrati ovunque. Il futuro del club è nei napoletani emigrati» : Angelo Carotenuto, giornalista, una vita alla Gazzetta, fino a qualche settimana fa responsabile della redazione sportiva di Repubblica. Ha scritto due romanzi: Dove le strade non hanno nome (Ad Est dell’Equatore, 2013) e La grammatica del bianco (Rizzoli, 2014). Napoletano, si è trasferito nella capitale ma senza mai distogliere completamente lo sguardo dallacittà e dalla squadra. Anche se lui stesso si definisce un “laico” su ...

Napoli Primavera - parla il tecnico Baronio : “Futuro? Io vorrei restare. Gateano è un grande talento” : Napoli Primavera, parla il tecnico Baronio: “Futuro? Io vorrei restare. Gateano è un grande talento” Napoli Primavera Baronio| Al termine della gara valida per la 27a giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo, conclusasi con il risultato di 3-0 in favore degli azzurrini, il mister della Primavera azzurra Roberto Baronio ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le dichiarazioni di Baronio “Oggi dovrei essere ...

Napoli-Cagliari - Maran in conferenza stampa : il bilancio della stagione ed il futuro : “Queste ultime quattro partite ci serviranno per continuare a consolidare le basi sulle quali proseguire. Saranno test impegnativi, a cominciare da quello di domani, sul campo della seconda forza del campionato. I numeri dicono che sarà difficile fare risultato, ma il nostro futuro passa anche attraverso esami così complicati”. Sono le dichiarazioni di Rolando Maran, allenatore del Cagliari in conferenza in vista del match ...

Napoli - Ancelotti pianifica il futuro : "Insigne rinnoverà - Lozano e Trippier ci interessano" : Ancelotti si avvicina alla gara col Cagliari con l'obiettivo di chiudere bene la stagione e lo sguardo rivolto già al futuro. "Abbiamo l'opportunità di conservare il secondo posto e raggiungere gli 80 ...

Napoli - Ancelotti in conferenza parla di mercato in entrata e del futuro di Insigne : Momento tranquillo in casa Napoli. Gli azzurri ospitano domani alle 20.30 il Cagliari di Maran. Partita che ormai ha poco da chiedere, dunque la conferenza stampa della vigilia di Carlo Ancelotti si sposta anche su altri argomenti. Ecco cosa ha detto il tecnico dei partenopei. “E’ importante la partita di domani perché abbiamo l’obiettivo di conservare il secondo posto, la voglia di cercare di fare gli 80 punti e chiudere ...

Napoli - Ancelotti svela il futuro di Insigne : “vuole restare qui e rinnovare. Callejon? Tutto un malinteso” : L’allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, soffermandosi sul futuro di Insigne “Da parte di Lorenzo c’è stata la volontà di ribadire la sua voglia di rimanere e allungare il contratto. D’altronde non c’è mai stata da parte nostra la volontà di cederlo e questa settimana è servita per dare ulteriore conferma che vuole essere una pedina importante per questa ...

Il Mattino – Napoli - prove generali di futuro : ecco la nuova posizione di Younes : Il Mattino – Napoli, prove generali di futuro: Amin Younes è arrivato a Napoli via Ajax a gennaio dell’anno scorso. L’esterno offensivo tedesco, però, in quel frangente si rese protagonista di una singolare fuga improvvisa. Ma questa è un’altra storia perché Younes poi ha deciso di mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti. Dopo un inizio di stagione travagliato, durante il quale ha subito un brutto infortunio, ...

Sky – Incontro De Laurentiis-Ancelotti-Insigne-Raiola : il futuro potrebbe essere a Napoli : Dopo la foto sui social che ufficializza il rapporto con Raiola, da Sky arriva la notizia che si aspettava su Lorenzo Insigne. Secondo la redazione sportiva l’attaccante azzurro resterà a Napoli. Questa mattina ci sarebbe stato un Incontro tra Lorenzo accompagnato da Raiola e il presidente De Laurentiis con Giuntoli e il mister Ancelotti. Toni distesi tra le parti che si sono confermate la reciproca volontà di continuare insieme I ...

Caso Insigne - incontro tra Raiola ed i vertici del Napoli : deciso il futuro! : Mino e Vincenzo Raiola hanno avuto un faccia a faccia con i vertici del Napoli: Aurelio De Laurentiis, Giuntoli ed Ancelotti Mino e Vincenzo Raiola, agenti di Lorenzo Insigne, hanno avuto quest’oggi il tanto atteso incontro con la dirigenza del Napoli. Aurelio De Laurentiis, Giuntoli, Ancelotti, gli agenti e il giocatore stesso, sono stati i protagonisti di un faccia a faccia per delineare il futuro del calciatore azzurro. Ebbene, ...