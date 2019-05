Laura Freddi mette in chiaro sui social non sono sul lastrico

people24.myblog

(Di venerdì 10 maggio 2019) Qualche giorno fa era uscita una notizia dove riportava chesarebbe stata in difficoltà economiche, ma tramite ila diretta interessata ha voluto precisare: “E’ una vicenda vecchia e molto triste che riguarda un periodo complicato della mia vita. Non capisco perché esca ora come se riguardasse il presente. Mi sembra stupido tirarla fuori in un modo superficiale, con frasi e affermazioni che io non ho mai rilasciato a nessun giornale” si è sfogata la showgirl su Instagram. La showgirl non cita nessuna testata in particolare, ma fa riferimento solo a un “articolo sui miei presunti problemi economici”. “Come semprecostretta a difendermi dalle solite cattiverie che ogni tanto, così quando non sanno cosa fare e cosa scrivere, tirano fuori” si è sfogata su Instagram. “Darò solo una risposta e non considero neanche i ...

