L’allenatore di pallavolo Julio Velasco si ritira

Pallavolo - la Millenium Brescia ‘riparte’ da Mazzola : L’allenatore rinnova il contratto per un anno : La Millenium Brescia rende noto di aver rinnovato l’accordo annuale con coach Enrico Mazzola Nato a Lodi, il 24 febbraio 1962, Enrico Mazzola guiderà la Millenium Brescia per il quinto campionato consecutivo. Arrivato nel giugno 2015 quando la società militava in serie B1, il tecnico lodigiano in quattro stagioni ha conquistato la promozione in A2 e Coppa Italia di B1 nel 2016, i play off promozione in quella successiva e nel 2017-18 ...