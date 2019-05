Intesa tra Regione e prefetture per l' utilizzo sul territorio dell' applicativo

Province : Navarra (Pd) - 'Intesa tra Governo e Sicilia è una presa in giro' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - “L’intesa raggiunta tra il Governo nazionale e quello regionale sul rimborso del prelievo forzoso effettuato sui bilanci delle ex Province Siciliane è una vera e propria presa in giro". Lo afferma il Deputato nazionale del Partito Democratico, Pietro Navarra. "Da mesi -

Niente Juventus per Conte - Intesa vicina tra l’ex Chelsea e l’Inter : la svolta già nelle prossime ore : L’ex manager del Chelsea ha accettato l’offerta dell’Inter, intesa tra le parti raggiunta e svolta che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni Se le prime indiscrezioni avevano parlato di un Antonio Conte vicinissimo alla Juventus, le ultime novità sul futuro dell’allenatore pugliese sconfessano la prima tesi. Claudio Grassi/LaPresse Il futuro dell’ex Chelsea è sempre più tinto di nerazzurro, infatti ...

Si parte con le trimestrali. Un miliardo di utile per Intesa. Ridotti al minimo storico i crediti poco esigibili. Difficile però battere i ... : Il manager ha ricordato come la banca sia "un fattore di accelerazione della crescita dell'economia reale del Paese", grazie a erogazioni a medio e lungo termine a famiglie e imprese pari a 10,5 ...

Claudia Gerini sguardi d’Intesa con un uomo misterioso per strada : Nuovo amore in corso per l’attrice Claudia Gerini che dopo la fine della storia d’amore con Fabio Borghese, nel suo cuore c’è già un altro uomo, con il quale sembra essere in sintonia perfetta. Il settimanale “Diva e Donna” li ha fotografati mentre passeggiano insieme nella notte romana, tra sguardi intensi, sorrisi dolci e baci appassionati. La Gerini e il suo nuovo cavaliere sono pazzi l’una dell’altro, e danno vita a ...

Manager del Terzo settore - Intesa tra Federmanager e Cri : Roma, 7 mag. (Labitalia) - È stato firmato oggi il Protocollo d’intesa tra Croce Rossa Italiana[...]

Intesa Sanpaolo : l'utile trimestrale supera quota 1 miliardo : ... attualmente molto più solide e profittevoli rispetto a quanto non fossero prima della crisi del 2008", "Intesa Sanpaolo è fattore di accelerazione della crescita dell'economia reale del Paese", ...

Trimestrale Intesa Sanpaolo : previsioni conti primo trimestre 2019 e rating azioni : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Anche gli Goldman ...

Perché - per il momento - non ci può essere alcuna Intesa tra Pd e M5s : Nessun dialogo con il Movimento 5 Stelle. Anzi: urne il più presto possibile. Nicola Zingaretti vede la crisi di governo dietro l'angolo e smentisce qualsiasi ipotesi su una soluzione parlamentare che veda il Partito Democratico andare a sostituire la Lega nel nuovo esecutivo. Questo per due ragioni: la prima è che il segretario Pd ha preso atto ormai da mesi della chiusura dei Cinque Stelle: "Loro non vogliono", ha sottolineato anche ...

Unicredit VS Intesa Sanpaolo : quali azioni comprare prima della trimestrale? : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Il punto di ...

Intesa Sp : per Bazoli ancora un ruolo su governance e strategie : Roma, 2 mag., askanews, - Giovanni Bazoli 'continuerà a svolgere' le sue funzioni all'interno di Intesa Sanpaolo 'riguardanti governance, strategie, temi istituzionali e Progetto Cultura'. Lo afferma ...

Grande Fratello - tra Gennaro e Francesca cresce l'Intesa | VIDEO : Dopo Mila ed Erica, adesso anche Francesca De André sembra attratta dal modello napoletano. Chi la spunterà?

Amministrative : Lega - 'Miccichè? Intesa con Pd per non sparire' (2) : (AdnKronos) - Miccichè, intanto, spinge per un Patto del Nazareno in salsa sicula. Un'Intesa tra tutti i moderati in chiave antipopulista. "Noi non partecipiamo al Nazareno e non facciamo accordi sottobanco con nessuno" puntualizza Gelarda. Intese che, però, hanno portato al ballottaggio a Gela, nel

Il Gran Premio di Monza è salvo - Intesa raggiunta tra ACI e Liberty Media : prolungato l’accordo fino al 2024 : La gara brianzola resterà nel calendario di Formula 1 fino al 2024, raggiunto l’accordo tra ACI e Liberty Media L’Italia tira un sospiro di sollievo, il Gran Premio di Monza rimarrà nel calendario di Formula 1 fino al 2024. Accordo raggiunto tra Liberty Media e l’Automobil Club d’Italia, riuscite a trovare l’intesa per altre cinque stagioni rinnovando un contratto in scadenza al termine di ...

Eni e SONATRACH firmano Memorandum di Intesa sul gas : Roma, 25 apr., askanews, - Il Presidente e Amministratore delegato della compagnia di Stato algerina SONATRACH, Rachid Hachichi, e l'Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato un ...