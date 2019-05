Indosseresti una polo impossibile da macchiare?

wired

(Di venerdì 10 maggio 2019) A prima vista sembra unache non ha nulla di particolare, almeno finché non viene a contatto con vino rosso, caffè, acqua, birra o un succo di frutta, perché in questi casi il risultato sorprende: laresta intatta, senza macchia, e inodore. Così si presenta Labfresh, progetto nato due anni fa con lo scopo di creare capi d’abbigliamento in grado di resistere al contatto con i liquidi per assicurargli una durata maggiore rispetto alla media. Il segreto dellaanti-macchia passa dal piquet, tessuto inventato negli anni Trenta dal campione di tennis René Lacoste, e dall’aggiunta di strati protettivi per le fibre interne di cotone che così riescono a respingere le sostanze, mentre l’azione di composti chimici abbattono la quasi totalità dei batteri, evitando il diffondersi di cattivi odori. Disponibile in grigio, bianco, blu chiaro e blu scuro, larealizzata da Labfresh si ...

