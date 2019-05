Incidente sul lavoro a Limbadi | 54enne trasferito in elisoccorso a Catanzaro

Bari - Incidente : fidanzato 27enne muore sul colpo - lei tre giorni dopo a 24 anni : Avevano appena ventisette e ventiquattro anni, eppure, il destino ha deciso di prendersi gioco di loro e di stroncare la loro vita così precocemente. Questo è quanto accaduto in provincia di Bari, precisamente nel comune di Altamura, dove a causa di un incidente stradale, Marco Massaro e Mara Notario sono deceduti provocando un grandissimo dolore tra i loro famigliari e amici. Secondo quanto si apprende dal noto sito Fanpage.it, infatti, ...

Gravissimo Incidente sull'Appia : necessario l'intervento dell'eliambulanza : Gravissimo incidente poco prima delle 21 ieri sull'Appia lato Monte San Biagio, nel territorio di Fondi. Diverse le auto coinvolte. Un mezzo, in particolare, è finito nel fossato laterale ma, a causa ...

Incidente Bologna - ragazzini investiti sulle strisce. Trovato il sospetto pirata : Bologna, 10 maggio 2019 - Ha investito tre ragazzini che attraversavano sulle strisce pedonali e poi, anziché soccorrerli, si è dato alla fuga a tutta velocità. Ma ora la polizia ha individuato un ...

Incidente sul lavoro a Scicli : 21enne trasferito a Catania : Incidente sul lavoro a Scicli. Un giovane di 21 anni è stato trasferito in elisoccorso a Catania dopo esser stato travolto dalla fresa del trattore

Aereo in fiamme a Mosca : dai passeggeri che hanno ostacolato l’evacuazione prendendo i bagagli al co-pilota tornato a bordo per salvare il capitano - nuovi dettagli sul terribile Incidente [FOTO e VIDEO] : La sera di domenica 5 maggio, un Sukhoi Superjet-100 è stato costretto ad un atterraggio di emergenza all’Aeroporto Sheremetyevo di Mosca quando un grande incendio a bordo ha distrutto l’Aereo e provocato la morte di 41 persone. Ora emergono nuovi dettagli sul tragico incidente di quella sera, come il grande gesto di eroismo e altruismo del co-pilota o l’assurdità di alcuni passeggeri che nel mezzo del disastro pensavano ai loro bagagli. Nel ...

Incidente a Bologna - 'pirata' investe tre minorenni sulle strisce : Bologna, 9 maggio 2019 - Stavano attraversando la strada sulle strisce , in piazza dei Tribunali , quando su di loro è piombata un'auto che li ha travolti. E subito dopo il guidatore, invece di ...

Scende dall'auto dopo un Incidente e muore investito da un tir Tragedia sulla A1 tra Orvieto e Fabro : Orvieto - Un uomo è morto investito da un tir sulla corsia nord dell'Autostrada del Sole tra Orvieto e Fabro. L'episodio è avvenuto poco prima delle 22 al chilometro 448 e...

Incidente sul lavoro : cade dal tetto di un capannone a sette metri d'altezza : Incidente al Porto San Pancrazio: motociclista 54enne ricoverato in prognosi riservata 3 Occupa un garage di un condominio Agec: segnalato un uomo di 46 anni 4 Portato d'urgenza in codice rosso all'...

Incidente mortale sull'A1 - tra Orvieto e Fabro : Traffico bloccato sull'Autostrada del Sole nella serata di mercoledì 8 maggio tra i caselli di Orvieto e Fabro a causa di un Incidente che ha coinvolto una vettura ed un mezzo pesante all'altezza del ...

Keith Flint - dubbi sul suicidio : «Impossibile stabilirlo. Potrebbe essere stato un Incidente» : All'inizio non vi erano stati molti dubbi. Secondo quanto sostenevano i suoi stessi compagni di band, Keith Flint, voce maudit dei Prodigy, lo scorso marzo si era ucciso, impiccandosi in preda a ...

Lodi - il volo del suv Jaguar sulla siepe : il video dell’Incidente ripreso dalle telecamere di una stazione di servizio : Un suv Jaguar con a bordo una coppia e la loro bimba si è ribaltato sulla strada statale 9 via Emilia a Secugnago (Lodi) dopo essersi scontrato con una Lancia Lybra; l’auto si è impennata ed è atterrata capovolta sul piazzale di un distributore di benzina. Illeso un uomo che si trovava sul piazzale ed è stato sfiorato dalla vettura fuori controllo. Gli occupanti della vettura, un uomo di 49 e una donna di 56 anni e la figlia di 1 anno ...

Incidente oggi a Genova sull'autostrada A10 : un morto - Sky TG24 - : Lo schianto è avvenuto all'altezza del bivio con la A26 e Arenzano, in direzione di Savona: il tratto, temporaneamente chiuso al traffico, è stato poi riaperto. Al momento non si registrano problemi ...

A10 - Incidente sulla Genova-Ventimiglia : morto centauro - traffico in tilt tra A26 e Arenzano : incidente mortale sull'A10 Genova-Ventimiglia: un centauro è morto dopo essersi scontrato presumibilmente con la sua moto contro un mezzo pesante. Chiuso il tratto tra il bivio con l'A26 e Arenzano in direzione Savona, all'altezza del km 13,4: disagi al traffico e almeno 3 chilometri di coda. Indagini sulla dinamica dello schianto.

Grave Incidente sulla fondovalle del Sangro - ferite 4 persone : Chieti - È di quattro feriti, in prognosi riservata, il bilancio di un incidente stradale tra due auto avvenuto prima delle 10 sulla statale 652 fondovalle Sangro allo svincolo di località Cerratina, in territorio di Lanciano. L'impatto tra una Citroen C4, condotta da un uomo di Tollo, di 74 anni, il ferito più Grave ricoverato in elisoccorso all' ospedale di Pescara, e una Peugeot 307 con a bordo una famiglia ...