Giro | da Nibali a Dumoulin | quanti big al via da Bologna

Giro d’Italia 2019 - cronometro a Bologna con pioggia e vento? Vincenzo Nibali potrebbe partire tra i primi! : Sabato 11 maggio scatterà il Giro d’Italia 2019 con una cronometro individuale a Bologna, la Corsa Rosa incomincerà con una prova contro il tempo di 8 km che si concluderà sul San Luca (ultimi 2 km in costante ascesa). La prima maglia rosa si assegnerà attorno alle ore 20.00 nel capoluogo emiliano e le previsioni meteo non sembrano delle migliori, il maltempo che sta imperversando nel nostro Paese potrebbe colpire anche la gara e dunque i ...

Giro d’Italia 2019 : cosa aspettarsi dagli italiani? Vincenzo Nibali il faro - Elia Viviani punta alle volate. Si cercano volti nuovi : Cinque successi di tappa, la Maglia Ciclamino di Elia Viviani e la quinta posizione in classifica generale di Domenico Pozzovivo. Questo il bottino arrivato nel 2018 al Giro d’Italia per quanto riguarda i colori del Bel Paese: c’è bisogno assolutamente di migliorarlo in questa edizione numero 102 che scatterà domani con la breve cronometro da Bologna. cosa dovremo aspettarci dai nostri portacolori? Ovviamente il faro nella corsa, ...

Giro d'Italia 2019 - i favoriti per la vittoria finale. Da Nibali a Dumoulin : Sette arrivi in salita, compresi quelle delle cronometro di San Luca a Bologna e di San Marino, una settimana finale da brividi per le montagne che propone, una parte iniziale nella quale l'unica ...

Giro d’Italia 2019 : i gregari che possono risultare decisivi per i capitani. Dallo squadrone Astana al duo Caruso-Pozzovivo per Nibali : Per vincere una grande corsa a tappe ci vogliono sì i valori, il talento nato, la forza giusta per affrontare a muso duro le posizioni che contano nella classifica generale, ma anche una squadra forte, unita, compatta, determinata, preparata alle proprie spalle. E qui subentra l’affascinante figura del gregario, essenziale per ogni grande capitano. Va bene essere favoriti per la vittoria finale, ma durante le tre settimane di un Giro ...

Giro d’Italia 2019 : l’albo d’oro. Vincenzo Nibali punta al terzo successo - chi prenderà il posto di Chris Froome? : La domanda che caratterizza queste ultime giornate di attesa prima della partenza è sempre la stessa: chi vincerà il Giro d’Italia 2019? La lotta per il successo finale si annuncia incerta ed appassionante e tra coloro che punteranno al successo finale saranno presenti autentici fuoriclasse del panorama ciclistico internazionale, determinati a darsi battaglia per un posto nell’albo d’oro della Corsa Rosa. Lo scorso anno la ...

Con Nibali - Viviani e Battaglin saranno 49 gli italiani al Giro : Da Vincenzo Nibali , Bahrein-Merida, a Elia Viviani , Deceuninck-Quick Step,, passando per Enrico Battaglin , Katusha-Alpecin,, saranno 49 i corridori italiani al via del Giro d'Italia numero102. ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Una corsa che mi ha dato tantissimo. Darò tutto ma gli avversari sono molto forti” : Vincenzo Nibali è pronto a raccogliere la sfida del Giro d’Italia 2019. Lo sloveno Primož Roglic e l’olandese Tom Dumoulin fanno paura ma lo Squalo non vorrà certo recitare il ruolo del comprimario. Il corridore nostrano è consapevole che in questa corsa Rosa si dovrà limitare al meglio il distacco a cronometro per poi sfruttare la terza settimana, provando a smuovere le acque nella frazione di Como, che ricorda da vicino il Giro di ...

Giro d’Italia 2019 : tutti i corridori italiani al via. Vincenzo Nibali punta alla maglia rosa - Elia Viviani pronto a dare spettacolo nelle volate : Saranno 51 i corridori italiani che vedremo in corsa al Giro d’Italia 2019. Sulle strade del paese i nostri portacolori sono pronti a lasciare il segno, ma già prima della partenza c’è un dato positivo. Infatti il contingente azzurro è aumentato numericamente rispetto alle due precedenti edizioni, in cui erano presenti 45 italiani. Un incremento minimo, ma che quantomeno interrompe il trend di decrescita degli ultimi anni. Inoltre alla ...

Giro : Nibali - il successo mi manca : ANSA, - BOLOGNA, 9 MAG - "In questo momento è difficile scegliere quale sarà la tappa più sorprendente. Come mi approccio alla corsa rosa? L'anno scorso ho vissuto un anno molto difficilersa. Avevo ...

Giro d’Italia – Nibali superstizioso alla vigilia della partenza : “mi manca vincere” : Vincenzo Nibali al Giro d’Italia per alzare le braccia al cielo: le parole dello Squalo dello stretto nella conferenza stampa alla vigilia della partenza da Bologna Si sono svolte oggi le Conferenze Stampa di alcune delle squadre protagoniste del centoduesimo Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno. Sabato a Bologna si terrà la grande partenza, con i ciclisti pronti a sfidarsi nella cronometro individuale, ...

Vincenzo Nibali - Giro d’Italia 2019 : “L’età non conta - Valverde insegna. Ci saranno tante salite dure” : Vincenzo Nibali ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Giro d’Italia. Il siciliano è apparso molto carico e pronto per la nuova edizione: “Lo scorso anno avevo puntato sul Tour, ma è andata male non per colpa mia. Quest’anno abbiamo deciso di puntare sul Giro. L’età non conta e non è un limite, ci sono tanti altri corridori che hanno sempre dato battaglia ed un esempio è Valverde. Sicuramente venire al Giro e ...

Giro d'Italia 2019 - Nibali : 'Ci arrivo tranquillo - ci siamo allenati bene' : Vincenzo Nibali , a due giorni dalla partenza del 102° Giro d'Italia fa il punto sulla condizione fisica e sulle ambizioni: " Ci siamo allenati bene e arriviamo tranquilli a questo Giro d'Italia : ...

Giro d’Italia – Schleck non ha dubbi : “i miei favoriti per l’edizione 2019! Nibali alla Trek? Una lotteria” : Schleck, la bellezza del Giro d’Italia e i favoriti per l’edizione 2019: le parole dell’ex ciclista alla vigilia della partenza della corsa Rosa Si terrà questa sera la presentazione dei team del Giro d’Italia 2019: i ciclisti sono ormai pronti a darsi battaglia per le strade italiane per l’edizione 102 della Corsa Rosa ed in tantissimi non vedono l’ora di vivere le emozioni in sella con i propri ...