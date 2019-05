Ghost Recon Breakpoint tocca tematiche politiche? Ubisoft continua a prendere le distanze

Ghost Recon Breakpoint includerà il PvP al lancio - più avanti arriveranno i Raid come contenuto endgame : Ubisoft ha annunciato Ghost Recon Breakpoint durante un live stream nella giornata di ieri, mostrando il gioco in azione e rivelando le varie edizioni disponibili.Secondo Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint potrà essere giocato da soli o in modalità cooperativa per quattro giocatori. Breakpoint presenterà una mappa dell'open world che vi offrirà "la totale libertà per compiere le vostre missioni", con una serie di opzioni e strumenti tattici.Ciò ...

La versione PC di Ghost Recon Breakpoint sarà un'esclusiva di Epic Games Store : Ubisoft ha confermato che l'imminente Ghost Recon Breakpoint sarà un'esclusiva di Epic Games Store, riporta PCGamesN. Proprio come come Anno 1800 e The Division 2, il nuovo gioco Ghost Recon verrà lanciato su PC tramite Epic Games Store, insieme al servizio di distribuzione digitale di Ubisoft, Uplay.Questo, in realtà, non dovrebbe essere una sorpresa per i lettori e giocatori PC, che hanno già visto recentemente il passaggio di giochi Ubisoft ...

Annunciato Ghost Recon Breakpoint - svelati i piani per il supporto post lancio : Sarà Ghost Recon Breakpoint il titolo del nuovo capitolo della saga targata Ubisoft. La serie che riporta in alto il nome del compianto scrittore Tom Clancy si appresta a fare il proprio ritorno sulla scena videoludica, con la giornata di ieri che è stata particolarmente frizzante sotto il punto di vista degli annunci. Il publisher transalpino ha infatti svelato di come il titolo sia in uno stato di lavorazione piuttosto avanzato, con la release ...

Ghost Recon Breakpoint : confermate le edizioni Gold - Ultimate e Wolves : Come molti altri titoli Ubisoft, anche il nuovo Ghost Recon Breakpoint arriverà sul mercato in forma di diverse edizioni, oltre quella standard. Stiamo parlando della Gold, Ultimate e Wolves Collector's Edition.Come riporta Gamingbolt, a prescindere dall'edizione acquistata (tra quelle speciali ovviamente) avrete accesso alla beta, al Sentinel Pack, senza contare i 3 giorni di accesso anticipato al gioco completo. La Gold Edition conterrà il ...

Ghost Recon Breakpoint è realtà e si mostra in uno spettacolare video gameplay : Qualche minuto fa è terminato l'evento dedicato a Ghost Recon Breakpoint, nuovo capitolo della celebre saga che vede il ritorno della squadra fantasma, il meglio del meglio delle forze speciali americane.Durante la presentazione, Ubisoft ha presentato l'isola di Aurora, ovvero la sperduta sede della multinazionale Skell Technology, compagnia all'avanguardia dedicata allo sviluppo di droni per uso civile e militare. Quando però uno dei droni ...

Ghost Recon Breakpoint annunciato ufficialmente : Gameplay - Trailer - Modalità - Edizioni - BETA e Data di uscita : Dopo il leak di questa mattina arriva l’annuncio ufficiale da parte di Ubisoft, il nuovo capitolo della serie Ghost Recon si chiamerà Breakpoint, a seguire vi riportiamo tutti i dettagli e il primo Trailer. Ghost Recon Breakpoint: I primi dettagli da Ubisoft A seguire tutti i dettagli diffusi da Ubisoft: Esplora il nuovo arcipelago di Aurora con differenti climi e ambienti che spaziano da picchi innevati a palude e distese ...

Ghost Recon Breakpoint annunciato ufficialmente : Trailer - Modalità - Beta e molto altro : Dopo il leak di questa mattina arriva l’annuncio ufficiale da parte di Ubisoft, il nuovo capitolo della serie Ghost Recon si chiamerà Breakpoint, a seguire vi riportiamo tutti i dettagli e il primo Trailer. SOPRAVVIVI COME UN Ghost Ghost Recon: Breakpoint è uno sparatutto militare ambientato in un mondo aperto, ostile e misterioso, giocabile in solitaria o in cooperativa per quattro ...

Ubisoft svela Ghost Recon Breakpoint : Questa sera alle 20 e 30 Ubisoft annuncerà ufficialmente il nuovo capitolo della serie Ghost Recon, nel frattempo per errore sono stati diffusi i primi dettagli che vogliamo condividere con voi di seguito. Breakpoint: Il nuovo capitolo della serie Ghost Recon Ubisoft Germania per errore ha pubblicato sullo store la Collector Edition di Ghost Recon Breakpoint svelando in anticipo il titolo. Il nuovo capitolo della serie ...

Ghost Recon : Breakpoint potrebbe essere il prossimo gioco della serie di Ubisoft : Stando a quanto segnalato da VG247.com, sembra che Ghost Recon: Breakpoint è ciò che Ubisoft prevede di annunciare nel corso della giornata di oggi.Un'immagine della Collector's Edition è apparsa brevemente online attraverso il negozio tedesco Ubisoft prima di essere rimossa.Mentre questo è praticamente tutto ciò che sappiamo, le voci che circondano Breakpoint su Internet affermano che potrebbe collegarsi direttamente all'ultimo aggiornamento ...

L'annuncio di un nuovo Ghost Recon è atteso questo giovedì : Negli ultimi giorni i fan di Ghost Recon di tutto il mondo hanno sono stati col cuore in gola a causa di alcuni rumor riguardo L'annuncio di un nuovo titolo della famosa saga di Tom Clancy. Oggi queste voci sono state finalmente confermate da parte di Ubisoft, che ha annunciato un evento dedicato, fissato per giovedì 9 maggio dalle 20:30.La compagnia ha dato la notizia tramite un post sul canale Twitter del gioco ed ha invitato tutti i fan a ...

Ubisoft ci lascia indizi sul un nuovo annuncio di Ghost Recon? : Un nuovo sito web legato ad una società fittizia appartenente all'universo di Ghost Recon è andato online, il che potrebbe essere un chiaro indizio di un possibile ritorno del franchise.Sul sito in questione viene citato un annuncio relativo al prossimo 9 maggio, e mentre l'E3 si fa sempre più vicino mosse come queste non sono da sottovalutare in quanto i diversi publisher sono soliti anticipare qualcosa dei loro programmi per la fiera. ...

Operazione Oracle è un nuovo contenuto della storia di Ghost Recon Wildlands : Ghost Recon Wildlands riceverà presto un nuovo contenuto della storia principale. L'aggiornamento si chiama Operazione Oracle, e sarà disponibile a partire dal 2 maggio.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di Ubisoft per ogni dettaglio:Leggi altro...