Formula 1 – Seb | sei davvero un signore! Il gesto di Vettel a Barcellona è da applausi

Formula 1 – Venerdì positivo per Vettel a Baku - Seb teme comunque le Mercedes : “sono loro le macchine da battere” : Sebastian Vettel commenta le seconde prove libere del Gp d’Azerbaijan: le dichiarazioni del pilota tedesco della Ferrari Un incidente di George Russell, a causa di un tombino, ha fatto annullare le prime prove libere del Gp d’Azerbaijan. Dopo il controllo di tutti i 300 tombini della pista semi-cittadina di Baku, le FP2 sono terminate nel segno di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, segnando il tempo di 1:42.877, si è ...

Formula 1 – Vettel ringrazia la Ferrari - il team radio di Seb : “ce l’avevamo” [VIDEO] : Vettel ringrazia la sua squadra al termine delle qualifiche del Gp della Cina: il team radio del tedesco della Ferrari E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp della Cina: il finlandese della Mercedes ha avuto la meglio sui suoi rivali nelle qualifiche di questa mattina sul circuito di Shanghai, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra Lewis Hamiton e le Ferrari di Vettel e Leclerc. Una giornata soddisfacente a metà per il ...

Formula 1 – Vettel da applausi in Cina - il gesto per i fan è davvero incredibile : c’è poca luce per le foto - ma l’idea di Seb è… ‘illuminante’ [VIDEO] : Vettel lascia i suoi tifosi cinesi senza parole: il bellissimo gesto del tedesco della Ferrari dopo l’evento col team del Cavallino per celebrare i 1000 Gp di F1 I campioni della Formula 1 stanno al momento riposando, nella notte cinese, in vista delle qualifiche del Gp della Cina che andranno in onda domani (alle otto italiane). Al termine della prima giornata di prove libere, i piloti della Ferrari sono stati impegnati col team di ...

Formula 1 – Dalla power unit di Leclerc alle prestazioni di Vettel - Binotto sincero : “Charles stimolo per Seb” : Nel venerdì del weekend del Gp di Cina, Mattia Binotto palesa le sue sensazioni in vista della gara di Shanghai: il team principal su Vettel e Leclerc Il venerdì del terzo appuntamento del campionato mondiale di Formula 1 va in scena con le prime e le seconde prove libere. Tra una sessione e l’altra a tirare le somme dei primi appuntamenti iridati anche il team principal della Ferrari. Mattia Binotto ha palesato le sue sensazioni in vista ...

Formula 1 – Vettel sfreccia sul circuito di Shanghai : Seb si prende le prime libere [TEMPI] : Sebastian Vettel protagonista delle prime prove libere del Gp di Cina, il tedesco della Ferrari precede Lewis Hamilton e Charles Leclerc a Shanghai Inizia con il piede giusto il weekend del terzo round del campionato mondiale di Formula 1 per Sebastian Vettel. Il pilota tedesco ha segnato il miglior tempo delle prime prove libere del Gp di Cina (1:33.911), mettendo dietro Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Sul circuito di Shanghai, Vettel ...

Formula 1 – Che accoglienza per Vettel in aeroporto - Seb diventa ‘direttore d’orchestra’ in Cina [VIDEO] : Vettel divertito in Cina: l’accoglienza in aeroporto è speciale per il tedesco della Ferrari E’ tutto pronto per il nuovo weekend di gara di Formula 1: i piloti sono a Shanghai in vista del Gp della Cina che si disputerà domenica. I campioni delle quattro ruote hanno incontrato oggi la stampa, mentre domani saliranno a bordo delle loro monoposto per le prime sessioni di prove libere. In attesa di scendere in pista, non sono ...

Formula 1 – Vettel medita il ritiro - le dure parole di Seb : “ormai è più uno show - che uno sport” : Sebastian Vettel medita sull’addio alla Formula 1, il pilota tedesco spiega i motivi che potrebbero spingerlo ad appendere il casco al chiodo prematuramente Il deludente debutto di Sebastian Vettel nella nuova stagione di Formula 1 ha fatto precipitare l’umore dei tifosi della Ferrari, speranzosi che il 2019 fosse finalmente l’anno della rivalsa per la scuderia del cavallino rampante. Anche il tedesco, dopo un quarto ...

Formula 1 – Vettel sportivo ma non troppo - la sincerità di Seb in Bahrain : “Leclerc? Spero che…” : Sebastian Vettel e la sincera ammissione dopo le qualifiche del Gp del Bahrain: le parole del tedesco della Ferrari dopo il secondo posto di Al Sakhir Un sabato strepitoso ieri sul circuito Al Sakhir per la Ferrari: Charles Leclerc ha conquistato una fantastica pole position, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra Sebastian Vettel. Qualifiche soddisfacenti ma non troppo per il tedesco della Ferrari in Bahrain: il team ha ...

Formula1 - Vettel : "Noie di gomme". Leclerc : "Superare Seb? Ha deciso il team - capisco" : Sebastian Vettel, opaco 4° a Melbourne, addebita alle gomme la sua prestazione modesta in un GP che gli ha lasciato dei dubbi già a metà gara, quando in radio ha detto al muretto "Non capisco perché ...