Festa d' Europa Confronto di Pasquino con gli studenti di Ravenna alla Sala Corelli

Festa dell’Europa - Lamberti (Federchimica) : serve una Ue competitiva per un’industria chimica all’altezza delle sfide globali : Nel giorno in cui si celebra la Festa dell’Europa Federchimica – Federazione nazionale dell’industria chimica – ha incontrato i parlamentari europei, ricandidati alla prossima tornata elettorale, che nell’attuale legislatura hanno fatto parte delle Commissioni riguardanti temi d’interesse per l’industria chimica: ambiente, industria e mercato interno, agricoltura e trasporti. “Federchimica è profondamente convinta ...

Festa dell’Europa - Federchimica : “Serve competitività per un’industria all’altezza delle sfide globali” : Nel giorno in cui si celebra la Festa dell’Europa Federchimica – Federazione nazionale dell’industria chimica – ha incontrato i parlamentari europei, ricandidati alla prossima tornata elettorale, che nell’attuale legislatura hanno fatto parte delle Commissioni riguardanti temi d’interesse per l’industria chimica: ambiente, industria e mercato interno, agricoltura e trasporti. “Federchimica è profondamente convinta ...

La Festa del Pd per l'Europa : tutte le iniziative : Si parte da Roma dove sarà presente anche il segretario Nicola Zingaretti che interverrà ad un evento di musica e spettacoli che si svolge dalle ore 19.30 a piazza San Cosimato. Assieme a lui le ...

Festa dell'Europa nelle scuole di Modica : Il 9 maggio, Festa dell'Europa, vede coinvolti alcuni istituti d'Istruzione Superiori della città di Modica. Ricco il programma di eventi

Enna Settimana europea federiciana 2019 Domani Festa dell'Europa e apertura del Palio "FedericoII" : Come da tradizione, Domani dalle 9.30 al teatro Garibaldi la Settimana europea federiciana chiama a raccolta le scuole della città per una mattinata di spettacoli, musica, riflessioni e premiazioni. ...

Settimana europea federiciana 2019 Domani Festa dell'Europa e apertura del Palio : Come da tradizione, Domani dalle 9.30 al teatro Garibaldi la Settimana europea federiciana chiama a raccolta le scuole della città per una mattinata di spettacoli, musica, riflessioni e premiazioni. ...

Europa sociale per il Primo Maggio di Festa : Il Primo Maggio non è un giorno come tutti gli altri. È il giorno in cui ci ricordiamo che il lavoro è un diritto sancito dalla Costituzione italiana, è fatica, ma anche emancipazione e realizzazione personale. Ed è per questo che a 25 giorni dalle elezioni europee più importanti della nostra storia contemporanea noi di Europa Verde vogliamo celebrare il lavoro con tre proposte concrete per un'Unione ...

Festa dell'Europa 2019 al Palazzo Orti Manara : I nfo costi e prenotazioni: verona@scienza-divertente.com Infoday "Le politiche culturali e le principali linee di finanziamento nazionali ed europee per la cultura e il turismo." da Lisbona a ...

Festa del lavoro nel segno dell'Europa sociale : Al centro del suo intervento la situazione del manifatturiero, su cui gravano nuove nubi visti i segnali di rallentamento dell'economia che hanno caratterizzato la fine del 2018 e l'inizio del 2019. ...

1 maggio - il tandem Ambra-Lodo torna per il Concertone : Festa tra musica ed Europa : Un tandem confermato, una location iconica come Piazza San Giovanni e tanta, tanta musica che spazia dall'indie al rock, passando per il genere più cool, la trap della star Achille Lauro. torna il ...

Salvini : “A maggio a Milano una maniFestazione sovranista per cambiare l’Europa” : Dieci minuti per percorrere 2 metri sommerso dalle persone che vogliono farsi un selfie con il ministro dell’Interno. Una felpa color vinaccia con la scritta «Vinitaly». Matteo Salvini si presenta così alla fiera di Verona dove si celebra il vino italiano e rilancia la sua battaglia per «cambiare l’Europa». ...