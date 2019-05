Disponibile una demo gratuita dell' avventura narrativa Heaven' s Vault

Per festeggiare l'arrivo di ArcCorp - Star Citizen è Disponibile gratuitamente per una settimana : Per festeggiare la pubblicazione di ArcCorp, i ragazzi di Cloud Imperium Games hanno annunciato che da oggi Star Citizen sarà disponibile gratuitamente fino all'8 maggio.Come riporta Spark Chronicles, ArcCopr è stato presentato per la prima volta durante il CitizenCon 2017, si tratta di un pianeta ricoperto quasi interamente da strutture costruite dall'uomo. Qui è possibile esplorare le maestose via al neon dell'Area 18, ovvero il principale ...

Pathologic 2 : Disponibile una demo per il thriller narrativo che ci spinge a combattere contro una piaga mortale : Il "gioco più strano del 2019", Pathologic 2, ha appena ottenuto una demo che accompagnerà i giocatori al lancio del titolo il 23 maggio! Questa versione di prova ha un finale unico che non sarà disponibile nella versione finale del gioco."Pathologic 2 è un thriller di sopravvivenza basato sulla storia ambientato in una città che viene consumata da una piaga mortale. Affronta la realtà di una società che sta collassando mentre prendi scelte ...

'Montalbano - Una faccenda delicata' - Disponibile online su RaiPlay : Torna sui canali Rai la serie televisiva "Il commissario Montalbano". Lunedì 22 aprile andrà in onda in prime-time la replica dell'episodio "Una faccenda delicata", il quale fa parte della decima stagione della serie, già andato in onda su Rai 1 nel febbraio del 2016. Ma dove sarà possibile rivedere la replica dell'episodio "Una faccenda delicata" in caso non si abbia la possibilità di vederlo in chiaro su Rai lunedì sera? Si potrà vedere solo ...

Huawei Mate X sarà Disponibile da giugno in quantità limitate ma con una resistenza migliorata : Huawei si prepara a dare il via alla commercializzazione di Huawei Mate X e intanto annuncia che il device sarà più affidabile del Samsung Galaxy Fold L'articolo Huawei Mate X sarà disponibile da giugno in quantità limitate ma con una resistenza migliorata proviene da TuttoAndroid.

Amazon e Google si sono messe infine d’accordo : YouTube avrà una sua app su Fire TV - Prime Video sarà Disponibile anche su Chromecast : Amazon e Google hanno annunciato un accordo che mette fine alla loro annosa disputa sulle reciproche limitazioni per Fire TV e Chromecast, i loro rispettivi adattatori da collegare al televisore per vedere contenuti in streaming. L’applicazione di Prime Video, il

Disponibile una tech demo per Dreadful Bond - il nuovo titolo horror di Dario Argento : Recentemente il maestro del brivido Dario Argento ha annunciato il suo ritorno nel mondo dei videogiochi (lo ricorderete sicuramente come doppiatore in Dead Space) al fianco del team italiano di Clod Studio per lavorare sul titolo horror Dreadful Bond. Il progetto si basa su una campagna Kickstarter che ha raggiunto la somma 20.317 euro al fronte dei 60.000 necessari per il completo finanziamento del gioco, e per mantenere alto l'interesse, il ...

Xbox Game Pass : Disponibile una promozione che offre l'abbonamento di tre mesi a solo 1 Euro : Mentre pochi giorni fa sono stati svelati i nuovi giochi disponibili su Xbox Game Pass, Monster Hunter: World, Prey e Life Is Strange 2: Episode 2 e altri, ecco arrivare un'interessantissima promozione per il servizio di Microsoft.Infatti, se avete intenzione di abbonarvi a Game Pass, ora potete sfruttare un'offerta che prevede l'abbonamento a tre mesi di servizio a solo 1 Euro.Come potete leggere sul sito ufficiale, la promozione vi garantisce ...

Anthem : Disponibile una nuova patch che apporta una serie di importanti correzioni : La nuova patch di Anthem è già disponibile per il download su PC e console. Come vi avevamo accennato qualche giorno fa, l'aggiornamento ha ridotto la possibilità di ottenere loot per gli strali che non usiamo.Oltre a questo la patch va a correggere una serie di numerosi bug presenti nel gioco, tra cui l'arresto anomalo causato da schede grafiche Nvidia, il tremolio della schermata dopo aver attivato il DLSS e molto altro.Di seguito potete dare ...

Assassin's Creed Odyssey : svelata la data di uscita dell'espansione The Fate of Atlantis - Disponibile una nuova patch : Ora che l'arco narrativo de l'Eredità della Prima Lama si è finalmente concluso, Ubisoft ha comunicato che la prima parte della nuova espansione per Assassin's Creed Odyssey, The Fate of Atlantis sarà disponibile dal 23 aprile. Come riporta Gamingbolt, oggi è stata inoltre pubblicata una patch che va a risolvere alcuni bug e vari problemi di bilanciamento presenti nel gioco base. Potete trovare qui sotto tutte le novità più importanti:Missioni ...

Padre e madre - una storia d’amore Disponibile su tutte le carte d’identità : La Gazzetta Ufficiale di ieri (serie generale n. 79, pp. 21-22) pubblica le modifiche al decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015 riguardante le modalità di emissione della carta di identità elettronica. Negli articoli dove è presente la parola “genitori” si sostituirà “Padre o […] madre, o […] tutori”. La disgiuntiva e i tutori potrebbero essere una buona notizia. Ogni volta che leggiamo invece “Padre e madre” potremmo incontrare ...

Kingdom Hearts : The Story So Far è ufficialmente Disponibile ed è una collection davvero molto interessante : Rivivi nove fantastici capitoli della serie Kingdom Hearts con Kingdom Hearts: The Story So Far, disponibile da oggi in Europa e nei territori che adottano lo standard PAL. Ecco il comunicato ufficiale dedicato a questa interessantissima collection.In Kingdom Hearts: The Story So Far, gli eroi del Keyblade potranno rivivere le magiche avventure di Sora, Paperino, Pippo e dei loro amici mentre cercano di fermare l'invasione degli Heartless che ...

Splatoon 2 : Disponibile una DEMO Speciale : Se non sei uno tra gli 8 milioni di giocatori che, in tutto il mondo, si sono già uniti alle sfide coloratissime di Splatoon 2 per Nintendo Switch, hai un occasione unica per provare le dinamiche battaglie che hanno conquistato cosi tanti utenti. A partire da oggi, infatti, i giocatori potranno scaricare Splatoon 2: DEMO Speciale da Nintendo eShop e prepararsi per l’evento online che partirà dalle 15:00 di ...

Katy Perry è Disponibile a collaborare con Taylor Swift in una nuova canzone : Lo ha dichiarato lei stessa The post Katy Perry è disponibile a collaborare con Taylor Swift in una nuova canzone appeared first on News Mtv Italia.