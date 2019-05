Colti in flagrante mentre si scambiano droga | due persone arrestate

Borseggiatori Colti in flagrante : 5 arresti nel centro storico Capitale : Roma – Nel corso dei controlli nel centro storico della Capitale, finalizzati al contrasto di ogni tipo di reato in occasione delle festivita’ pasquali, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 5 Borseggiatori, sorpresi a derubare turisti nelle aree di maggior affluenza. In manette sono finiti: due cittadini della Libia bloccati appena dopo aver derubato del marsupio, contenente portafogli e smartphone, un ...

Colti in flagrante mentre cedevano dosi droga : 2 arresti vicino Colosseo : Roma – Avevano scelto un luogo suggestivo, a pochi passi dal Colosseo, per la loro attivita’ di spaccio, senza pero’ fare i conti con i Carabinieri. A finire in manette, la scorsa sera, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, due cittadini africani, di 25 e 26 anni, entrambi gia’ con precedenti e senza fissa dimora. I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia, in transito in largo Gaetana Agnesi, hanno ...