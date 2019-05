TelevideoRai101 : Carige,Rixi:nazionalizzarla?Non escluso - finanza24 : Carige, Rixi: non si può escludere nazionalizzazione - InvestingItalia : Carige, Rixi: non si può escludere nazionalizzazione - -

Il sottosegretario alle Infrastrutture,, non esclude la nazionalizzazione per Bancadopo che il fondo Usa Blackrock ha fatto un passo indietro. "Serve un'operarazione che metta in sicurezza quella banca, perché in caso di crollo del sistemac'è rischio di portare dietro altre banche e soprattutto di avere una moria di imprese",ha detto."Se necessario si può fare un provvedimento di carattere governativo ma, se ci si riesce, meglio avere privati che non stravolgano la mission di una banca territoriale".(Di venerdì 10 maggio 2019)