Ballando Lite accesa tra Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro

Ballando con le Stelle - lite accesa tra Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro : Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro litigano pesantemente in sala prove mentre si preparano per la prossima puntata di Ballando con le Stelle. A rivelarlo è Eleonora Daniele che a Storie Italiane ha mandato in onda il video del battibecco mentre i due provano un salto all’interno della nuova coreografia. Todaro piuttosto irritato si rivolge alla De Girolamo senza mezzi termini: Ma hai i pesi questa mattina? Ti hanno messo i pesi o ti ...