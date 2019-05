SEGA acquisisce Two Point Studios

gamerbrain

(Di giovedì 9 maggio 2019)Europe lieta di annunciare l’acquisizione di Two, lo studio di sviluppo con sede a Farnham autore di TwoHospital, titolo apprezzatissimo dalla critica e vincitore di premi. Twoaveva già un accordo conEurope per la pubblicazione dei giochi sin da gennaio 2017, nell’ambito del programma Searchlight diEurope. Il team di Searchlight è sempre alla ricerca di nuovi talenti nel mondo dello sviluppo, per lavorare su nuove IP con un potenziale da franchise, e questa acquisizione è il primo risultato diretto di questa iniziativa. Twoè stata fondata nel 2016 dagli ex membri di Lionhead Gary Carr, Mark Webley e Ben Hymers, con l’obiettivo di creare giochi accessibili con un grande livello di profondità e ambientati in contesti insoliti. Il trio ha costruito un team ...