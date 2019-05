blogo

(Di giovedì 9 maggio 2019) “Le voglio più bene che mai”. Parola di Matteo, chei titoli di coda di Otto e mezzo sembrava essersi riappacificato con Lillidopo un match senza esclusione di colpi di oltre quaranta minuti.L’apparenza però inganna, soprattutto se si è in campagna elettorale. E così la promessa di ben due mazzi di fiori da donare alla conduttrice viene soffocata e superata i distanza di qualche ora dal corso degli eventi. Basta infatti salire sul palco di piazza del Popolo ad Ascoli Piceno per riaccendere la miccia.facon lae poi laun: "che non è di sinistra. No, no" (Video) pubblicato su TVBlog.it 09 maggio 2019 02:44.

matteosalvinimi : ? Gli aderenti alla #PaceFiscale sono già abbondantemente oltre un MILIONE e 300 mila e per questo, nei prossimi gi… - tvblogit : Salvini fa pace con la Gruber e poi la riattacca durante un comizio: 'Dice che non è di… - SerieTvserie : Salvini fa pace con la Gruber e poi la riattacca durante un comizio: 'Dice che non è di sinistra. No, no' (Video) -